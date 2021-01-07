Hangi vergiler yapılandırma kapsamında? Vergi borcu yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi yapılandırmasına dair yasayı onayladı. Resmi gazete de gelir vergisi tebliği yayımlandı. Sosyal destek primi ve faizleri, zam gibi ücretlerin yapılandırılması beklenmekte. Hazine ve Maliye Bakanı tarafından vergi affı ile ilgili açıklamalar yapıldı. Vergi affına karşı olduğunu söyleyen bakan farklı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

HANGİ VERGİLER YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRMEKTE?

- Motorlu taşıt vergi borcu

- Trafik cezaları ve idari para cezaları

- Beyan edilmemiş kazançlar

-Vergi aslına karşı yapılan usulsüzlükler

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA

Bir çok alanda yapılandırma işlemi yapılmaktadır. Borçlar 6-12-18 ay vadelere bölünerek düzenlenebilmektedir. Borçlar taksitlendirilerek, belirli tarihlere kadar ödenmeyen miktarlar silinebilmektedir. Borç kapatma kredisi kampanyaları ile vergi taksitlendirilmesi için finansman sağlanmaktadır.

VERGİ BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İntenet üzerinden borç sorgulaması yapılabilmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığının intenet sitesinden sorgulama yapılabilmektedir. Borç sorgulama ve ödeme bağlantısından T.C nizi ve anne kızlık soyadı, doğum tarihi gibi bilgileri girerek borcunuzun olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Gelir İdare Başkanlığı mobil uygulaması ile de bu bilgilere ulaşabilirsiniz. E-devlet üzerinden de borç sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Vergi borcunuzu öğrendikten sonra, Vatandaş Tüketici Vergi Dairesine başvurmanız gerekmektedir. Dilekçenizi yazıp kuruma teslim ettikten sonra borç yapılandırma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İntenet aracılığı ile de dilekçenizi ilgili kuruma iletebilirsiniz.

VERGİ BORCU AFFI

Kişilerin en çok merak ettiği konulardan biri de vergi borcu affının olup olmayacağı oldu. TBMM de yapılan görüşmeler neticesinde kişilerin biriken vergi borçlarının faiz ve cezalarının yapılandırılması af kapsamında değerlendirilmektedir. Vergi borcu bulunan kişiler e-devlet , intenet ya da telefon üzerinden borçlarını sorgulayabilir ve af kapsamında borçlarını yapılandırabilirler.

İNTERNET VERGİ BORCU SORGULAMA İŞLEMİ

Gelir İdare Başkanlığı sitesine girip, kimlik bilgilerinizi ve borç bilgilerinizi girmelisiniz. Sonra yapılandırmak istediğiniz borcu seçip, ödeme bölümünden taksit belirleme işlemini yapmanız gerekmektedir. Borcun ait olduğu vergi dairesini ve vergi dairesinin bulunduğu ili seçip, borcun yapılanması için evet seçeneğini seçip işleminizi onaylamalısınız. Böylece işleminiz sona erecektir.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Yapılandırma işleminden sorumlu olan kurumlar: Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, SGK, İl Özel İdareleri ve Belediyelerdir. Yıllık geliri 9.000 Tl ye kadar olan esnaflar geçen yıl vergiden muaf tutulmuşlardır.

Sorgulama işleminizi yaptıktan sonra, başvurulan yerden yapılandırma işlemine uygun olunup olunmadığı bilgilerini almanız gerekmektedir. Vergi borçları yapılandırılıp, mevcut borçlar da yapılandırma yoluna gidecek. Belediyeler bu düzenlemeden yararlanabilmektedir. Vergiler 2 ayda bir toplam 30 ay olmak üzere ödemeler gerçekleşmiş olacak ve herhangi bir faiz uygulaması olmayacaktır.

Borç taksitlendirme işlemi de sadece vergi dairelerinde yapılabilmektedir.

ÖDEMELER NASIL OLMALI?

Yapılandırma işleminden sonra ilk 2 taksit ödenmezse veya ödenmesi gereken miktardan az bir miktar ödenirse, yapılandırma hakkı kaybedilir. Taksit miktarından maksimum %10 eksik olacak şekilde ödeme yaparsanız, bu hakkınızı kaybetmezsiniz. Daha önce zamanında ödenmeyen borçların ertelenmesi ve gecikme zammı olduğu zaman yine gecikme ve eksik ödeme olursa kanunlardan yararlanma hakkınızı da kaybedebilirsiniz.

BELEDİYE BORÇLARI YAPILANDIRMA

Belirli bir tarihe kadar olan borçlar silinmektedir. Belirli tarihten sonra olan borçlar ise yapılandırılmaktadır. Yapılan düzenlemenin yayınlanmasından sonra, zamanı gelmesine rağmen ödenmemiş, vergi cezaları, gümrük vergileri gibi borçlar yapılandırılacak. Motorlu taşıtlar vergisi de ödeme süresince muayene izni olacak.

VERGİ BORCU TAKSİTLENDİRME

Gereken makamlara başvuruda bulunmalısınız. Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Belediyelere yazılı olarak başvurabilirsiniz. Yazılı başvurma haricinde intenet üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz. İntenet üzerinden başvuru yapmak için Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu nu doldurmanız gerekir. Gelir İdaresi Başkanlığının resmi sitesinden ya da E-devlet üzerinden de başvurunuzu yapabilirsiniz.