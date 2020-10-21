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Hangi Sendikaya Üyeyim? Sendika üyeliğim var mı? Sendika üyelik sorgulama işlemleri

İş ve ticaret hayatında çalışanların hakkı sendikalar tarafından korunmaktadır. Sendika üyelik sorgulama işlemleri hakkında araştırma yapan kişiler için 'Hangi sendikaya üyeyim ve sendika üyeliğim var mı?' sorularının yanıtını içeriğimizde derledik.

21 Ekim 2020 Çarşamba 18:31
Hangi Sendikaya Üyeyim? Sendika üyeliğim var mı? Sendika üyelik sorgulama işlemleri
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İş-ticaret hayatında çalışan hakkı ve hukukunu sendikalar sağlamaktadır. İşverenler için de sendikalar kurulabilirken, işçi ve işverenin kazancı ve çıkarlarının korunabilmesi için faaliyet gösteren kurumlar sendikalardır.

Sendika sorgulaması nasıl yapılır?


Günümüzde bütün üyelik başvurusu, sorgulama ve iptal işlemleri intenet üzerinden yapılabiliyor. Hangi sendikaya üye olduğunuzu da e-Devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. e-Devlet’e T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak sendikanızı sorgulayabilirsiniz. ‘’İşçi Sendikaları Üye İşlemleri’’ veya ‘’İşveren Sendikaları Üyelik İşlemleri’’ sekmesine giriş yaparak sendika sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

Sendika üyelik sorgulama ekranına; https://www.turkiye.gov.tr/csgb-isci-sendikalari-uyelik-islemleri üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.



Son Güncelleme: 21.10.2020 18:31
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Anahtar Kelimeler:
Sendika üyeliğiSendika üyelik Sorgulama
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