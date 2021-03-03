Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi

Ülkemizde devam eden koronavirüs salgını için bugün Kabine Toplantısı tekrardan bir araya geldi. Uzun süredir tüm yurtta uygulanan koronavirüs tedbirleri hakkında yasakların kalkması hakkında konuşulan Kabine Toplantısında illere göre ayrım yapıldı. İşte kademeli şekilde normalleşmenin ayrıntıları haberimizde…

İller risk gruplarına göre renklere ayrıldı!

Mavi: En düşük risk!

Sarı: Orta düzeyde risk!

Turuncu: Yüksek risk!

Kırmızı: En yüksek risk!

‘Çok yüksek’ riskli iller tam liste!

Edine

Sinop

Balıkesir

Sakarya

Burdur

Konya

Osmaniye

Adıyaman

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Rize

Çok yüksek iller kapsamında yasakların devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı; yüksekin turuncu renkte gösterildiğini belirtti.

Hafta sonu yasakların yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece ‘Pazar’ günü için devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli iller için sadece lise eğitimi alan öğrencilerin sınavları yüz yüze olacağını söyledi. Kafe ve restoranların yüksek riskli gruptaki iller için şu an açılma söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, tüm yurtta kamu için çalışma saatlerinin normale döneceğini açıkladı.