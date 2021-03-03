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Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi

Uzun süredir merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşın merak ettiği sorulara bugün açıklık getirdi. Yapılan açıklamada illere göre risk durumlarının ayrıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı, yüksek riskli iller için açıklamada bulundu. İşte Türkiye’de yer alan çok yüksek riskli iller haritası…

03 Mart 2021 Çarşamba 15:36
Hangi şehirlerde riskler çok yüksek? Riskli iller hangileri? İşte çok yüksek riskli iller listesi
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Ülkemizde devam eden koronavirüs salgını için bugün Kabine Toplantısı tekrardan bir araya geldi. Uzun süredir tüm yurtta uygulanan koronavirüs tedbirleri hakkında yasakların kalkması hakkında konuşulan Kabine Toplantısında illere göre ayrım yapıldı. İşte kademeli şekilde normalleşmenin ayrıntıları haberimizde…

İller risk gruplarına göre renklere ayrıldı!

  • Mavi: En düşük risk!
  • Sarı: Orta düzeyde risk!
  • Turuncu: Yüksek risk!
  • Kırmızı: En yüksek risk!

Çok yüksek iller kapsamında yasakların devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı; yüksek riskli illerin turuncu renkte gösterildiğini belirtti.

‘Çok yüksek’ riskli iller tam liste!

  • Edine
  • Sinop
  • Balıkesir
  • Sakarya
  • Burdur
  • Konya
  • Osmaniye
  • Adıyaman
  • Samsun
  • Amasya
  • Tokat
  • Ordu
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Trabzon
  • Rize

Hafta sonu yasakların yüksek ve çok yüksek riskli illerde sadece ‘Pazar’ günü için devam edeceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek ve çok yüksek riskli iller için sadece lise eğitimi alan öğrencilerin sınavları yüz yüze olacağını söyledi. Kafe ve restoranların yüksek riskli gruptaki iller için şu an açılma söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı, tüm yurtta kamu için çalışma saatlerinin normale döneceğini açıkladı.



Son Güncelleme: 03.03.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
çok Yüksek şehirlerRiskli Iller
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