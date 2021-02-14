Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler

Ticket nedir?

Edenred’le birlikte Türkiye’de yemek kartı olarak ticket kullanılmaya başlamıştır. Sanal para anlamına gelen ticketler çalışan kişilerin öğle yemeklerinde kullanabildiği ön ödemeli kartlardır. Çalışanlar için iş yeri talepte bulunmaktadır. Edenred ile anlaşması olan bütün restoranlarda, marketlerde, kafelerde ve işyerlerinde geçerlidir. Çalışan kişiler tarafından kullanılır. Edenred haricinde başka yemek kartları da vardır. Bunlar Sodexo, Smart, Winwin, Multinet, SetCard, Metropol ve Edended’dir.

EdenRed’e nasıl bakiye yüklenir? Nasıl kullanılır?

EdenRed kartlarının bakiyesini işverenler yükler.

Günlük yemek bedeli 23,23 TL’dir. (2020 yılı için geçerli bedeldir.)

Bu kart ile bulunulan il ve ilçede bulunan anlaşmalı bütün market, büfe, fastfood restoranı ve lokantalarda kullanabilirsiniz.

Siparişlerinizin ödemesini online olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Mobil uygulamalar üzerinden barkod kullanarak hijyenik bir şekilde temassız ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Ticket kartlar nerede geçerlidir?

Ticket kartlar anlaşmalı olan bini aşkın restoranda, alışveriş merkezinde ve marketlerde kullanılabilir.

Ticker’ımı nasıl kullanabilirim adlı uygulamayı kullanarak anlaşması bulunan marketleri il ve ilçe seçeneklerini doldurarak görebilirsiniz.

CarrefourSA ve Migros’larda ticket kartlarınızı kullanabilirsiniz (Anlaşmalı olanlarda).

Anlaşması olan Dominos şubelerinde kullanabilirsiniz.

Bursa, Eskişehir, Adana, Konya, Ankara ve diğer şehirlerde alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Giyim markalarında ticket kartlar geçerli değildir. İşveren çalışanına ayriyeten Ticket Compliments hediye kartı verebilir.

Mudo, Beymen, YKM, Hotiç, So Chic, Ayakkabı Dünyası, Teknosa ve Benardo gibi mağazalarda kullanabilirsiniz.

İstanbul ilinde Ticket kullanılabilen marketler

İstanbul’da 1230’dan fazla markette yemek kuponu kullanabilirsiniz.

Ak Gıda ve Altun Market,

Ata Market ve Biçen,

Doğanlar Süpermarketler,

Gökkuşağı, Gümüş Ekomar,

Happy Center ve Irmaklar,

Canmar, Makro ve Migros,

Kim Market, Mopaş ve Onur,

Bizim Gıda Pazarı ve Özkuruşlar,

Rammar, Zeybek Hipermarketler.

Bütün marketlere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz:

https://www.edenred.com.tr/ticket-kartimi-nerede-kullanabilirim

İzmir ilinde ticket kullanılabilen marketler

İzmir’de 30’dan fazla yerde yemek kartı kullanabilirsiniz.

Pehlivanoğlu, Gross ve Seç Market,

Tereci ve Cömert,

Çeşme Gencerleri Gören Market,

Atalar Süpermarketler, Bölümler ve Kim Market,

CarefourSA, Adar Alışveriş Merkezi,

Migros ve Namlı,

Dominos, Komagene.

Ankara ilinde ticket kullanılabilen marketler

Ankara’da 20’yi aşan ilçede ticket kart kullanabilirsiniz.

Ahm Okyanus Market, Mandalin,

Çobanoğlu, Altunbilekler,

Evim Market ve Önderler.

Bir mobil uygulama: MyEdenRed

Bu uygulamayla birlikte en yakınızıdaki marketleri bulabilirsiniz. İOS ve Android cihazlarınıza indirebilirsiniz.

Uygulama ile bakiyenizi sorgulayıp bakiye ve harcamalarınızı kontrol edebilirsiniz.

Hediye kuponlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Temassız ödeme işlemi yapabilirsiniz.

Petrol istasyonlarında %5 indirim kazanabilirsiniz.

Tüm avantajları siteden görebilirsiniz.

Red Club avantajlarını ve indirimlerini kullanabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine 444 22 66’dan ulaşabilirsiniz.