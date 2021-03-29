Hangi illerde hafta sonları sokağa çıkma yasağı var?

3.5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda yeni kararlar alındı. Risk tablosunun güncellenmesi sonucunda yeni tedbirler alındı. Kırmızı renkteki iller hangileri merak ediliyordu. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Vatandaşlar soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Kırmızı renkteki iller hangileri?

Güncel haritada 17 olan kırmızı il sayısı 58’e çıktı.İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şınak mavi kategoride yer aldı.

Yeni haritada 12 il ise turuncu kategoride yer alırken sarı kategoride sadece 10 il bulunuyor.

Erdoğan açıklamasında: “Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır.

Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir. Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayısıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenerek nakdi yardım yapılacaktır." dedi.

Kırmızı renkteki iller için yasaklar neler? Alınan yeni kararlar neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada yeni koronavirüs risk haritasına göre alınan yeni tedbirleri açıkladı.

- Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması 21.00-05.00 olarak devam edecek.

- Kırmızı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

- Lokanta ve kafeler tüm Türkiye'de yüzde 50 kapasite ve belirli kurallara göre hizmet verecek.

- Ramazan ayında ise ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sadece Ramazan boyunca Türkiye genelinde lokanta ve kafeler hizmetlerini paket servis ile sınırlandıracak.

- Ülke genelinde sahur ve toplu iftar düzenlenmeyecek.

- Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayısıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek, 1500 TL nakdi yardım yapılacaktır.

Orta riskli iller (Sarı)

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak,

Yüksek riskli iller (Turuncu)

Manisa, Afyonkarahisar, Denizli, Burdur, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Tunceli, Bingöl, Kars, Ağrı, Kırşehir

Düşük riskli iller (Mavi)

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