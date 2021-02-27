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Hangi ilde ne kısıtlandı? İl il yapılan kısıtlamalar

Korona virüs nedeniyle ülkemizde tedbirler alınmaktadır. Fakat birçok illerde vakalarda artış görülmektedir. O illere yeni kısıtlamalar getirildi. Peki o şehirler nerelerdir? Ne gibi kısıtlamalar alındı? Yerinde karar döneminde alınan kısıtlamalar haberimizde.

27 Şubat 2021 Cumartesi 01:03
Hangi ilde ne kısıtlandı? İl il yapılan kısıtlamalar
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İllerde yapılan kısıtlamalar nelerdir?

Ülkemizde görülen Kovid-19 salgını nedeniyle görüldüğü andan itibaren tedbirler uygulanmaktadır. Bazı illerde tedbir alınmasına rağmen vaka sayılarında artış görülmektedir. Ülkemiz 1 Mart 2021 tarihinden itibaren korona virüs tedbirlerinde yeni döneme geçecektir. Bazı şehirlerde görülen vaka sayısında ki artışın önüne geçilememektedir. 

Hangi illerde kısıtlamalar yapıldı?

Karabük’te sinema salonları kapatıldı

Karabük valisi İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Fuat Gürel başkanlığında yürütülen korona virüs tedbirleri ile ilgili yeni kararlar alındı. 31.12.2020 tarihinden 01.03.2021 tarihine kadar uzatılan sinema salonlarının kapatılmasına dair yapıldığı açıklamalarda:

‘İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde virüsle mücadelede alınan tedbirlerin devam edilmesi ve tedbirleri sağlanması gereğince sinema salonları 1 Nisan 2021 tarihine kadar ertelenmiştir.’

Muğla’da piknik alanlarında kısıtlanma

Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Muğla Bodrum ilçesinde korona virüs tedbirleri gereğince park, mesire alanı, sahil, ören yerler ve piknik yerlerinde piknik yapma faaliyetlerinde kısıtlanma getirilmiştir. Karar sonrası sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı asılmıştır.

Osmaniye’de karantinanın ilk 7 günü yurtlarda olacak

İl Hıfzıssıhha Meclisi, vali yardımcısı Adem Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıda vakaların artış göstermesi ve vakaların en çok aile içinde görülmesi nedeni ile PCR testi pozitif olan vatandaşların hastaneye yatışı gerekmeyen kişilerin yurtlarda 7 günü geçirmesi kararı alınmıştır. Kurala uymayan vatandaşların idari para cezası uygulanacaktır. 

Sakarya’da düğün organizasyonu kaldırıldı

Kız isteme, nikah, düğünlerin ve tüm spor salonları faaliyetlerin 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 15 gün gerçekleşmemesi kararı alındı. Sinema salonlarına verilen ara ise 1 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Tokat’ta hayvan pazarı kapatıldı

Tokat ilinde vakaların yükselmesi ile yeni tedbirler alındı. Düğünlere 10 gün ara verildi. Spor salonları ve hayvan Pazar yerleri kapatıldı. Cenaze ve taziye evlerinde dikkatli olunmasını vurgulayan Tokat Valisi Ozan Balcı, korona virüs tedbirlerinde bu kararları aldı.

Rize’de denetimler 

İki ve ikiden fazla kişinin bir araya gelip çay sohbeti yapılması yasaklandı. Sıkı denetimler başladı. Parklarda yan yana oturmakta yasaklandı. Cenaze namazları en fazla 30 kişi ile kılınacak sosyal mesafe şartı ile. Camilere giden vatandaşlar seccadesini de yanlarında götürecekler. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde yürüme mesafesine yakın market, kasap, manav gibi ihtiyaç olan yerlere yürüyerek gidilecek. 

Balıkesir’de misafirliklere kısıtlama

Vatandaşların hasta, akraba, komşu ziyaretleri yasaklandı. Alınan tedbirlere göre site, apartman vb. ortak kullanım yeri olan bahçelerde oturulması yasaklandı. Mevlit, taziye gibi yerlerde sosyal mesafe kuralına uyulacaktır. HES kodu trafik ve zabıta görevlileri tarafından denetlenecektir. 

Samsun’da gizli ekip

Vakaların artış gösterdiği Samsun ilinde Vali Zülkif Dağlı’nın açıklamalarına göre yakın korumalar ve fotoğrafçılardan oluşan 8 kişilik ekip göreve çıkacaktır. Oluşan ekip kalabalık yerlerde fotoğrafı çekip Vali ve emniyet görevlilerine bildirilecektir. 



Son Güncelleme: 27.02.2021 01:03
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Anahtar Kelimeler:
KsııtlamaTedbirKoronavirüsVaka
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