İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller

Sokağa çıkma kısıtlamalarının geri uygulanmaya başlaması ile birlikte pek çok kişi seyahat izin belgesini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? sorusunu araştırmaya devam ediyor.

11 Aralık 2020 Cuma 16:14
Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller
Takip Et:

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın sonrasında tekrar kısıtlamalar getirilirken seyahat izin belgeleri araştırılmaya başlandı. Özellikle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kimlerin seyahat edebileceği ve seyahat izin belgesi alınabilmesi için gerekli şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı.

Seyahat izin belgeleri ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine uygulanan kısıtlamalar esnetilebiliyor. Şehir değişikliği yapması gereken vatandaşların ise seyahat izin belgesi almaları zorunlu tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi almak için bilinmesi gerekenler nelerdir?

  • 18-20 yaş arası vatandaşlar için toplu ulaşım araçları ile ailesinin yanında dönecekse bilet ve rezervasyon almak seyahat izin belgesi almalıdır.
  • 20-65 yaş arası vatandaşların toplu ulaşım araçları ile yine bilet ve rezervasyon bilgileriyle seyahat izin belgesinden faydalanabilirler.
  • 20 yaş altındakiler yanında velisi veyahut vasisi olmak şartıyla özel araç veya toplu ulaşım aracı ile izin aranmaksızın şehir içi veya şehir dışında seyahat edebiliyor.
  • Yine 20 yaş altındakiler zorunlu durumlarda E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.
  • 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımız özel araçları ile E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.
  • 65 yaş üstü vatandaşlarımızda toplu ulaşım araçları veya özel araçları ile E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.

Şehir içi ve şehirlerarası izin kapsamında olan zorunlu haller nelerdir?

  • Taburcu, hasta sevk veyahut randevu
  • Birinci derece yakınının cenazesine katılmaya veya cenazesine refakat edecek kişiler.
  • Bulunduğu ile son 5 gün içinde gelmek ve kalacak yeri olmayan kişiler,
  • ÖSYM sınavlarına katılmak,
  • Terhis sonrası ikametin bulunduğu şehre dönmek,
  • Özel veya kamudan sözleşmeye dayalı davet yazısı olan kişiler,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen kişiler,


Son Güncelleme: 11.12.2020 16:14
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sokağa çıkma KısıtlamasıSeyahat Izin BelgesiZorunlu Haller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs 1 ay içinde aynı aileden 5 kişinin ölümüne sebep oldu!
Koronavirüs 1 ay içinde aynı aileden 5 kişinin ölümüne sebep oldu!
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Namaz kılmaya gitti hayatının şokunu yaşadı
Namaz kılmaya gitti hayatının şokunu yaşadı
Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı
Tuzla'da bir sitenin saunasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı
Ekmek pişirmek için toplanan kadınlar birbirine korona-virüs bulaştırdı! Vaka sayısı 72
Ekmek pişirmek için toplanan kadınlar birbirine korona-virüs bulaştırdı! Vaka sayısı 72
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı
Çağla'yı 10 yerinden bıçaklayarak kaçan eski erkek arkadaşı tutuklandı

Popüler Haberler

Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller
Hanuka bayramı nedir, kimin bayramıdır, kimler nasıl kutlar? Hanuka Bayramı ne zaman başlayacak? Hanuka bayramı tarihleri
2021 yılında altın fiyatları ne olur? Altın yükselecek mi, çarpıcı altın yorum ve değerlendirmeleri
Emekliye 355 TL ek intibak zammı detayları
E-devletten yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Yedek subay kurasından sonraki süreç nasıldır?
e-Devlet SGK borçlanma başvurusu ve ödeme işlemleri 2020
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı? Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop kullanıcı yorumları
Formula 1 Abu Dabi GP yarışı ne zaman, saat kaçta?
Evde kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi yapılışı ve malzemeleri
Kanunsuz Topraklar dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Yeni Peugeot 2008 satış fiyatı kaç TL?
Şokta market 2-5 Mayıs 2020 kataloğu bu hafta indirimli ürünleri neler?
Fox tv Temizlik Benim İşim yarışması başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanının hükmü
Günlük Burç Yorumları 28 Eylül 2019 Cumartesi - Yıldız falınız günlük hayatınıza nasıl etki edecek?
2020 Yılında Hangi Bankalar 30.000 TL Kredi Veriyor? Şartlar Nedir?
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 11 Aralık 2020 Cuma canlı maç yayın saatleri
Kamu bankaları ve özel bankaların güncel konut kredisi faiz oranları 11 Aralık 2020 Cuma
Bisiklet alımı için en uygun kredi desteği veren bankalar 2020
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik kimdir, nereli yaşı kaç?
Formula 1 Türkiye yarışları ne zaman olacak? Formula 1 Türkiye yarış takvimi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.