Hangi durumlarda seyahat izin belgesi alınabilir? Seyahat durum belgesi için geçerli durum ve haller

Ülkemizde ve dünyada yaşanan salgın sonrasında tekrar kısıtlamalar getirilirken seyahat izin belgeleri araştırılmaya başlandı. Özellikle ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde kimlerin seyahat edebileceği ve seyahat izin belgesi alınabilmesi için gerekli şartların neler olduğu araştırılmaya başlandı.

Seyahat izin belgeleri ile 20 yaş altı ve 65 yaş üzerine uygulanan kısıtlamalar esnetilebiliyor. Şehir değişikliği yapması gereken vatandaşların ise seyahat izin belgesi almaları zorunlu tutuluyor.

Sokağa çıkma yasağında seyahat izin belgesi almak için bilinmesi gerekenler nelerdir?

18-20 yaş arası vatandaşlar için toplu ulaşım araçları ile ailesinin yanında dönecekse bilet ve rezervasyon almak seyahat izin belgesi almalıdır.

20-65 yaş arası vatandaşların toplu ulaşım araçları ile yine bilet ve rezervasyon bilgileriyle seyahat izin belgesinden faydalanabilirler.

20 yaş altındakiler yanında velisi veyahut vasisi olmak şartıyla özel araç veya toplu ulaşım aracı ile izin aranmaksızın şehir içi veya şehir dışında seyahat edebiliyor.

Yine 20 yaş altındakiler zorunlu durumlarda E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.

20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlarımız özel araçları ile E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.

65 yaş üstü vatandaşlarımızda toplu ulaşım araçları veya özel araçları ile E-Devlet, Alo 199 veya kaymakamlıktan izin alarak tek başlarına seyahat edebilirler.

Şehir içi ve şehirlerarası izin kapsamında olan zorunlu haller nelerdir?