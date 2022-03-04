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Hangi durumlarda oruç kaza edilebilir? Oruç kaza gerektiren haller nelerdir?

11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı yaklaşırken oruç hazırlıkları başlamaya devam ediyor. Müslüman alemi için önemli olan bu mübarek ayda herkes Allah rızası için oruç tutmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bazı durumlarda oruç kaza edilebilir. Vatandaşlar hangi durumlarda oruç kaza edilebilir merak ediyor. İşte oruç kaza gerektiren haller

04 Mart 2022 Cuma 04:25
Hangi durumlarda oruç kaza edilebilir? Oruç kaza gerektiren haller nelerdir?
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Ramazan ayı yaklaşırken Müslüman alemi Allah rızası için oruç tutmaya hazırlanıyor. Oruç kaza gerektirecek durumlarda vatandaşlar bu durumların hangileri olduğunu merak ediyor. Yolculuk veya hastalık gibi bilinen mazeretlerde oruç bozulur fakat kazası gerekmektedir. Abdest alırken kasıt olmadan boğaza su kaçması veya yemek içmek konusunda ağızda kalan besinlerin yutulması durumunda orucun bozulup kazası gerekmektedir.

Mazereti bulunmayan kişiler tutmadığı gün kadar kaza etmektedir. Ayrıca mazeretsiz ramazan orucu tutmamak ise büyük günahlar arasındadır. Cinsel birleşme dışında kişinin kendisini tatmin etmesi, ağıza giren yağmur damlaları, kar veya dolunun ağıza girmesi, abdest alırken boğaza su kaçması veya kasten bilerek kusmak orucu bozan şeyler arasında yer alır. Bunun için oruçlar mutlaka kaza edilmelidir.

İmsak vaktinde şüpheye düşen kişiler eğer yemek yemeye içmeye devam ederse o sırada ikinci fecrin doğumu gerçekleşirse oruç bozulur ve kaza edilir. Aynı zamanda güneşin battığını zannederek iftar eden kişi eğer güneş batmadığı anlaşılırsa onunda kazası gerekir.

Orucunu unutarak yiyen içen kişiler veya niyetlenmeyip yedikten sonra niyetlenen kişilerin orucu sayılmamaktadır. Cinsel ilişkide bulunmak orucu bozarken kaza da gerekmektedir.

 



Son Güncelleme: 04.03.2022 04:25
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Anahtar Kelimeler:
OruçKazaRamazanMazeret
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