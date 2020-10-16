Hangi durumlarda dava açmadan önce SGK'ya başvurulur?

SGK’ya bağlı olarak çalışan veya emekli olan kişilerin kurumla aralarındaki belirsizlikleri çözmesi için genellikle dava açması gerekmektedir. Ancak 7036 sayılı kanuna göre bazı konularda mahkeme yoluna gitmeden SGK’ya başvuru yapılabilmektedir.

Dava mı Açılmalı SGK’ya mı Başvurulmalı?

SGK kapsamında çalışan veya emekli olan kişiler, çeşitli haklarını veya benzeri durumlardaki çıkmazları çözebilmek istemektedir. Bu durumda olan kişiler nerelere müracaat etmesi konusunda kafa karışıklığı yaşamaktadır. SGK’nın işlemlerinde veya uygulamalarına yönelik mevzuat kapsamında olan konular için davaların mahkemeye açılması gerekmektedir. 7036 sayılı İş Mahkemeleri konunu için ise davaya gidilmeden evvel SGK’ya müracaat edilmesi gerekir. Ayrıca bazı hususlarda SGK’ya başvurmak yerine dava açmak gerekmektedir.

Davaya Gerek Kalmadan SGK’ya Başvurulması Gereken Durumlar

Mahkemede dava yoluna gitmeden önce SGK’ya başvurulması gereken durumlar 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nda belirtilmiştir. Bu kapsamda 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından dolayı çıkan anlaşmazlıklarda, davadan önce SGK’ya müracaat etmek gerekmektedir. Bu konularda yapılan başvurular 60 gün içerisinde kurum tarafından cevap verilmezse geçersiz sayılmaktadır. Kuruma karşı açılan davalarda isteklerin kabul edilmesi veya reddedilmiş sayılması gerekmektedir.

SGK’ya Başvuru Yapmadan Doğrudan Dava Açılmasını Gerektiren Durumlar

Bu kapsamda davadan önce SGK’ya dilekçe verilmeli ve bu dilekçenin kurum tarafından 60 gün içerisinde değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda SGK’ya başvuru yapılmadan dava açılabilecek hususlar belirtilmiştir. Bu kapsamda sigortasız çalışma, eksik gün üzerinden veya düşük ücretle SGK’ya bildirim yapılması gibi durumlarda doğrudan mahkemeye gidilmesi gerekmektedir. Bu hallerde çalışan kişinin elinde sigortasız çalıştırıldığını veya diğer halleri gösterecek kanıt niteliğinde belgelerin olması gerekmektedir. Hizmet tespiti davalarında ise SGK’ya başvuru yapılmadan davaya gidilirse, sigorta, prim gibi konuların tespiti için SGK davaya taraf olabilmektedir.

Ayrıca tebliğ edilen ödemelerin iptalinin istemine dair yapılacak davalarda da SGK’ya başvuru yapmaya gerek yoktur. İdari para cezalarına karşı dava açılmadan önce SGK’ya müracaat edilmez.