Hangi devlet borçlarına yapılandırma gelecek? Yapılandırma şartları ne olacak, ödemeler nasıl yapılacak?

Vergi affına ilişkin son gelişmeler büyük biri ilgiyle takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi ve SGK borçlanasına dair açıklamalarda bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında milyonlarca kişi konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Vergi yapılandırmasına dair çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacak.

Vergi affı var mı?

Muş, vergi affı olmadığını fakat yapılandırma olacağını dile getirdi. Yapılandırmalarla borçların yeniden ödenir hale getirileceğini işaret eden Muş, faiz ve gecikme cezalarında indirimlerin yapılabileceğini belirtti.

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin şuanda bir çalışma yapıldığını kaydeden Muş, teknik kısımların tamamlandıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulacağını aktardı.

Vergi yapılandırması hangi borçları kapsıyor?

Geçtiğimiz yıllarda vergi yapılandırmasına ilişkin kapsamlı çalışmalar yapılıyordu. Askerlik para ezasından emlak vergisine kadar birçok konu yapılandırma çerçevesinde alındı.