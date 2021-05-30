Hangi bitkiler evin havasını temizler ve radyasyonu uzaklaştırır?

Koronavirüs zamanı alerjik havayı temizleyen ve radyasyonu uzaklaştıran bitkiler araştırılmaya başladı. Bazı bitkiler hem evin dekorasyonunu değiştirir hem de evin havasını temizleyerek radyasyonu azaltmaktadır. Bu bitkilerin başında ise Paşa kılıcı, yelken çiçeği, aloe vera, Flamingo çiçeği, İngiliz sarmaşığı ve kauçuk bitkisi gelmektedir.

Havayı temizleyen bitkiler

Paşa kılıcı

Paşa kılıcı hem kolay bakımı sayesinde hem de ende kolaylıkla yetişebilen bir tür olduğu için oldukça sık tercih edilmektedir. Kuru yerlerde yetişen Paşa kılıcı fazla su istemez ve havada bulunan toksinleri temizler.

Aloe Vera

Aleo Vera bitkisi cilde olan faydalarıyla bilinmektedir. Hem havayı temizleyen hem de kötü enerjiyi yok ederek radyasyon etkisini azaltmaktadır. Bol güneş seven Aleo Vera bitkisi bahçede veya saksıda kolaylıkla yetişir.

Flamingo çiçeği

Flamingo çiçeği, Antoryum çiçeği olarak ta bilinmektedir. Görüntü bakımında sevilen çiçekler arasında yer alan Flamingo çiçeği uzun ömürlüdür ve büyük saksı istemez. Bulunduğu ortamın havasını temizleyen Flamingo çiçeği alerjik rahatsızlıklara da iyi gelmektedir.

Yelken çiçeği

Yelken çiçeği yeşil yaprakları sayesinde bulunduğu ortama huzur verir ve bulunduğu ortamın havasını temizler.

İngiliz sarmaşığı

İngiliz sarmaşığı hızlı büyüyen ve tırmanabilen bir bitkidir. Havadaki toksinleri alan ve kimyasalların etkisini azaltan İngiliz sarmaşığı bulunduğu ortamın havasını temizler.