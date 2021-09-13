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Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu

Çiftçilerin rehber olarak kullandığı 2021 yılı tarım takvimi belli oldu. Peki hangi ayda hangi sebze ve meyve var? İşte cevabı...

13 Eylül 2021 Pazartesi 23:30
Hangi ayda hangi sebze ve meyve var? 2021 yılı tarım takvimi belli oldu
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Tarlalara veya bahçelere ekim yapmak amacıyla hazırlıklara başlayan çiftçiler, kendilerine rehber edecek olan tarım takvimini beklemeye koyuldu. 2021 yılının merakla beklenen tarım takvimi belli oldu. Peki hangi ayda hangi sebze ve meyve var?

2021 Yılının Tarım Takvimi Belli Oldu

Yeni yılın üretimini yapmaya hazırlanan çiftçilerin en büyük yardımcılarından birisi olan tarım takviminin 2021 yılı versiyonu belli oldu. Çiftçiler hangi ayda hangi sebze ve meyvenin olduğunu merak etmeye başladı.

Hangi Ayda Hangi Sebze ve Meyve Var?

2021 yılının tarım takvimi belli oldu. İşte çiftçilerin merakla beklediği 2021 tarım takvimine göre yılın 12 ayında yer alan sebze ve meyveler:

Ocak Ayı:

Kabak, pırasa, kanabahar, kereviz, brokoli, pancar, lahana, brüksel lahanası, havuç, ıspanak, pazı, turp, bal kabağı Elma, muz, portakal, mandalina, ayva, nar ve greyfurt.

Şubat Ayı:

kabak, pırasa, kanabahar, kereviz, brokoli, pancar, lahana, havuç, ıspanak, pazı, turp, bal kabağı, elma, muz, portakal, mandalina, ayva, nar, greyfurt.

Mart Ayı:

kabak, pırasa, kanabahar, patates, mantar, brokoli, kırmızı pancar, havuç, ıspanak, turp, bal kabağı muz, limon.

Nisan Ayı:

 bezelye, ıspanak, enginar, bakla, kırmızı hindiba, kuşkonmaz, mantar, patates, semizotu, limon.

Mayıs Ayı:

arpacık soğanı, asma yaprağı, bakla, bezelye, havuç, enginar, kuşkonmaz, semizotu, taze sarımsak, çağla, çilek, karadut, malta eriği ve yeşil erik.

Haziran Ayı:  

bezelye, kabak, salatalık, patlıcan, yeşil biber, domates, semizotu, dolmalık biber, taze soğan, rezene, marul, dereotu, biberiye, fesleğen, taze fasulye, bakla, enginar, barbunya, nane, tere ve maydanoz.

Temmuz Ayı:

 bamya, patlıcan, domates, taze fasulye, börülce, çarliston, dolmalık biber, kabak, salatalık, semizotu, sivri biber, barbunya.

Ağustos Ayı:

Havuç, Ispanak, Marul, Roka, Pazı, Tere, Hindiba, Turp Mevsim meyve ve sebzeleri, Soğan, Yaz kanabaharı, Ahududu, Rezene, Marul, Mısır, Kavun, Patates, Salatalık, Maydanoz, Biber, Karpuz, Domates, Havuç, Çay.

Eylül Ayı:

mandalina, elma, armut, mürdüm eriği, üzüm, incir, kıvırcık, lahana, muz, kızılcık, nar, hünnap, pırasa, yer elması, mantar, patlıcan, kanabahar, kırmızı turp ve havuç.

Ekim Ayı:

 mantar, pazı, mısır, patlıcan, kabak, kırmızıbiber, dolmalık biber, barbunya, mürdüm eriği, kavun, incir, üzüm, fındık, karpuz.

Kasım Ayı:

 Dereotu, maydanoz, marul, nane, roka ve tere, havuç, şalgam, ıspanak, yer elması, pırasa, kırmızı ve beyaz lahana, turp, kırmızı pancar, kara lahana, bal kabağı, kereviz, kanabahar ve pazı.

Aralık Ayı:

 Ayva, kivi, bal kabağı, muşmula, pırasa, kereviz, greyfurt, beyaz lahana.


Son Güncelleme: 13.09.2021 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Sebze2021 Yılı Tarım TakvimiçiftçiMeyve
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