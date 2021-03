Hangi ay hangi burçtur? Hangi ay doğan, ne burcu olur? Hangi ay hangi burç olur?

Astronomiye ilgili kişilerin en merak ettiği konulardan birisi olan burçların hangi aylarda dünyaya geldikleri son zamanlarda merak ediliyor. Astroloji meraklıları burçların doğum tarihlerini merak ederken aynı zamanda burçların genel özellikleri ve hangi burcun hangi önemli özelliklerini de olduğunu araştırıyor.

Ocak ayı hangi burç

22 Ocak – 19 Şubat tarihleri arasında dünyaya gelen kişiler Kova burcu kişilerdir. Kova burcu özgürlüğü ile bilinen bir burçtur.

Kova burcu özellikleri

Kova burcu yaptığı her şeyin sonuna kadar giden ve yaptıklarının sınırı olmayan bir burçtur. Kovalar için her şey çoktur. Çok sever, çok kıskanır, çok özler ve daha niceleri. Herkesin yaklaşmaya çekindiği, hayatına girecek kişileri ince eleyip sık dokuyan kova burçları cesurluğu ve özgürlüğü ile bilinmektedir. Aşırı duygusal olan kova burçları çevresinde ki insanlara bile duygusallığını göstermemektedir. Kova burçları samimiyet severler. Samimi insanları sever ve çevrelerinde samimi insan isterler.

Çok konuda eleştirilen kova burçları eleştirilere ve ithamlara beklenmedik tepkiler vererek ağır yaralar alsalar da çevrelerinde ki insanları üzmemek için sonuna kadar beklerler. Arkadaşlık ilişkilerinde duygusallıktan ziyade tamamı ile mantıklarına göre hareket eden kovalar aşk hayatlarında da mantık isterler.

Kova burcunun hayatını mahveden 5 özellik

Üşenmek

Saçmalamak

Dengesizlik

Gece uyuyamamak

Sabahları uyanamamak sorunlarını sürekli yaşayan kovalar fazla düşünmenin cezasını her daim çekerler.

Kova burcu aşk hayatı

Kova burçları espri, çekici, zeki ve farklı göründükleri için her zaman karşı tarafın ilgisini çekerler. Kendi hayatlarını kendilerine göre şekillendiren kovalar güçlü erkek veya güçlü kadın imajı vererek ilginin odağı olurlar. Genel olarak sevdikleri insanlara bile soğuk davranan kovalar gösterdiği bu özelliğine karşılık aşırı bağlı ve sevgi dolu insanlardır.

Kova burçları flört etmeyi ve iyi ilişkiler kurmayı çok severler. entelektüel insanları seven kovalar iyi bir konuşmacı olan kişiler ile uzun arkadaşlıklar ve ilişkiler kurabilir.

Şubat ayı burçları

20 Şubat – 20 Mart tarihi arasında dünyaya gelen kişiler Balık burcudur.

Balık burcu özellikleri

Söylemden çok yapılana bakan balık burçları arkadaşları veya ilişkilerinde seni seviyorum denilmesi yerine bunun gösterilmesini isterler. Aşırı derece duygusal olan balık burçları olur olmadık şeylere ağlayabilir, aynı zamanda beklenmedik anlarda kahkaha atabilirler.

Balıklar hayatına giren insanları değiştirmek ve isteğine göre şekillendirme konusunda önemli bir güce sahip burçlardandır. Her işini kendi halledebilecek kadar güçlü olan balık burçları aynı zamanda en küçük olayda yıkılabilecek kadar da naiftir.

Her şeyi içine atan balık burçları özellikle karşısında ki insanları üzmemek için sürekli susarlar. Rahatına son derece düşkün olan balıklar, kendisi gibi insanları sever ve başkalarının sıkıntıları ile çok uğraşmazlar.

Balık burcu aşk hayatı

Kibar ve naif olan balık burçları mantığını çok devreye sokmadan tamamı ile romantizm üzerine yaşamaktadır. Rüyalarda yaşayan balıklar gizemli ve romantik eşleri çok sever ve onlara romantizm ile yaklaşır. Kolay aşık olmak ve kolay hoşlanmak gibi özellikleri olan balıklar duygusal boşluğunu doldurmak için çabalar.

Girdiği ortamlarda sorun yaşamayan balıklar her ortamda her türlü muhabbeti edebilir ve insanların ilgisini çekebilir. Dış görünüşlerine son derece önem veren balıklarla tanışmak isteyen kişilerin iltifat ve güzel jestler yapması iyi bir başlangıç olacaktır.

Mart ayı burçları

21 Mart – 20 Nisan arasında dünyaya gelen kişiler Koç burcudur. Koç burçları inatçılıkları ile bilinen bir burçtur.

Koç burcu özellikleri

Koç burcu denilince akla inat gelmektedir. Kötülük ve dayatma ile hiçbir şeyin yaptırılamayacağı koç burçları kimseye yük olmayı sevmezler ve kendi başlarının çarelerine kendileri bakarlar. Üzülse de kırılsa da bunlar da geçer diye düşünen koç burçlarının arkadaşlıkları da ilişkileri de uzun sürmektedir. Ne kadar inatçı bir kişiliği olsa da ilişkisine bağlı olan koçlar, ilgiden ve alakadan çok hoşlanırlar.

Kızgın ve sinirli hallerine geçse de koç burçları bir kişiden soğursa bir daha dönüşü olmayacaktır. Sevgisinden insanları öldürebilecek kadar çok sever koç burçları. Kendisi gibi bir insan isteyen koç burçları sevdiği kişilerin sevmediği kişiler ile muhatap olmasına tahammül edemez.

Koç burcu aşk hayatı

Özgür ve hareketli olan koç burçları, aşk hayatında da aynı şekilde özgür ve hareketli olmak ister. Geç saatlere kadar uykusuz kalmak ve eğlenmek en sevdiği etkinliklerden birisi olurken kıskançlığı ile hayatında ki kişinin günün büyük bölümünü beraber geçirmek ister.

Koç burçları hayatında olan kişiye yön vermeyi, akıl vermeyi ve öğüt vermeyi sevdiği için ilişkide baskın taraf olmayı istemektedir. Verilen tavsiye ve öğütlere de son derece açık olan koçlar al ver ilişkilerini çok severler. Bir koçtan kurtulmanın en kolay yolu ise emrivaki yapmaktır. Özellikle aşk hayatında emir verilmesinden nefret ederler.

21 Nisan – 21 Mayısıs tarihleri arasında dünyaya gelen kişiler boğa burcudur.

Boğa burcu özellikleri

İnsanlara destek olmayı seven boğalar genellikle arkadaşlarına bile baba gibi davranırlar. Kendisini sevdirmeye çalışmayan boğa burçları genel olarak insanların ‘sen ne kadar iyi bir insansın’ sözleri ile karşılaşırlar. Girdiği ortamda aşkla ilgili bir durum varsa bunu erkenden fark eden boğalar arkadaşlarına yardımcı olma konusunda önde giderler. Boğalar aşık olduklarında bu duygularını hissettirmek için uğraşsa da genellikle başarılı olamazlar. Aşk hayatında gözü kör olan boğalar başlarına ne gelirse bu körlüklerinden gelmektedir.

Boğa burcu aşk hayatı

Boğalar hoşlandıkları veya sevdikleri kişilere bu durumu uzun zamanlar sonra belli ederler. Son derece sabırlı olan boğalar, sözlere çok önem verirler. Bekletilmekten ve oylanmaktan nefret eden boğa burçları lüks ve maddiyata da son derece önem verirler. Hediye seçimlerinde genellikle maddiyata göre hediye seçerler.

Mayısıs ayı burçları

22 Mayısıs – 22 Haziran tarihi arasında dünyaya gelenler ikizler burcudur. İkizler burcu değişkenliği ve espri yeteneği ile bilinir.

İkizler burcu özellikleri

Ayrıntılara önem veren ikizler genel olarak ayrıntılarda kaybolurlar. Hiçbir şekilde insan bırakmayan ikizler kovulmadığı sürece her an ve her olayda hayatınızda kalır. Gururu kırılıp gitmesi için ağır ithamlarda bulunulmadığı sürece ikizler hep bekleyen taraf olur.

Güven konusu ikizler için son derece önemli olurken girdiği ortamda kime güvenip kime güvenemeyeceğini bilir. Girdiği ortamlarda şekil değiştirmek yerine neyse o şekilde davranır. İkizler insanları genel olarak duygularını gizlemektedir. Gizlediği duyguları da karşısında ki kişinin açığa çıkarmasını ister.

İkizler burcu aşk hayatı

Değişken ruh hali ile tanınan ikizler burcu çift karakterlidir. Bir yandan deliler gibi aşk ve güven isterken diğer yandan değişkenlik ve özgürlük ister ikizler. İkizler burcu duygusal, fiziksel ve cinsel yoldan kendisini tamamlayan ve tatmin eden kişileri hayatında istemektedir.

Haziran ayı burçları

Yeni konular hakkında bilgi sahibi olmak ikizlerin dikkatini çekerken aşk hayatında kişiden yeni şeyler öğrenmek bağını daha da arttırır.

23 Haziran – 22 Temmuz arasında dünyaya gelenler yengeç burcudur.

Yengeç burcu özellikleri

En büyük sıkıntısı uyku düzeni olan yengeçler sabırlı olmasına rağmen sabrı tükendiğinde canavara dönüşmektedir. Sevgi ve nefretini açıkça belli eden yengeçler gitmek isterse kavga etmeden sessiz sedasız gider.

Yengeç burcu kişiler kin tutmasa da yapılanı asla unutmaz. Çevresinde çok fazla insan istemeyen yengeçler hesap sorulmasından ve emir verilmesinden çok rahatsız olur. İlk gördüğü insana ne hissederse ilişkinin tamamında o şekilde düşünür yengeçler. Değişim ve değişikliği çok fazla sevmezler.

Yengeç burcu aşk hayatı

Yengeçler duygularını belli etme konusunda en kötü burçlardan bir tanesidir. Aşkta her zaman pasif olan yengeçler gelenekselliğe daha yatkındır. Romantik olmasına rağmen son derece nostaljik olan yengeç burçları geçmiş hakkında konuşmayı çok sever.

Değer verildiğini sürekli görmek isteyen yengeçler hayatında ki kişinin kendisinin fikrini sorması ve bunları uygulamasını son derece hoş bulur. Hayır denilmesinden nefret eden yengeçler aynı zamanda reddedilme korkusunu en fazla yaşayan insanlardır.

Temmuz ayı burçları

23 Temmuz – 22 Ağustos tarihleri arasında dünyaya gelenler aslan burcudur.

Aslan burcu özellikleri

Kendinden son derece emin olan aslanlar ayrıca girişken bir yapıya sahiptir. Sıkılmadığı sürece bağlı kalan aslanlar, içine kapandığı zaman günlerce hiç kimse ile konuşmadan kendi başına vakit geçirir.

Aslan burcu aşk hayatı

Onaylanmayı ve iyi söylemleri duymayı çok seven aslanlar, üstün olan özelliklerinin dile getirilerek beğenildiğini duymayı çok sever. Kısaca aslanların egolarını beslemek ve duyguları açık açık söylemek son derece önemlidir.

Ağustos ayı burçları

23 Ağustos – 22 Eylül tarihi arasında dünyaya gelen kişiler Başak burcudur.

Başak burcu özellikleri

Başak burçları için ilk kelime güvendir. Güvenden doğan kıskançlık ile ilgili sorunlar yaşayan başaklar çevrelerinde ki insanları kıskançlığı ile boğabilir. Değiştirilmeye çalışmaktan ve eleştirilmekten nefret eden başak burçları özgürlüklerinin engellenmesini de sevmezler. Düzene aşık olan başaklar aynı zamanda iş kolikliği ile de bilinmektedir. İşi dolayısıyla çevresinde ki insanları unutacak seviyeye gelen başaklar düzenini kurmak için bir ömür harcar.

Başak burcu aşk hayatı

İyi konuşan insanları seven başaklar iletişim kurmaktan çok hoşlanır. Çok seçici olan başaklar her konunun konuşulabileceği bir insandır. Eleştiriye açık olsa da eleştirilmeyi sevmeyen başak burçları kendisinden fikir istendiğinde konu ile ilgili tüm bildiklerini masaya dökecektir. Başaklara yapılması gereken en önemli şey güven duygusunu sürekli vermek olacaktır.

Eylül ayı burçları

23 Eylül – 22 Ekim tarihleri arasında dünyaya gelenler terazi burcudur.

Terazi burcu özellikleri

Sadece samimi olduğu insanlara kendisini açan terazi burçları kolay kolay etkilenmeyen yapısı ile bilinmektedir. Ağır başlı ve akıllı görünmesine karşın son derece hareketli olan teraziler genellikle sürekli kavga edebileceği insanlara aşık olurlar.

İnsanların kusurlarını yüzlerine vurmak yerine onları olduğu gibi kabul eden teraziler aşık olduğunda kör olur. Bir konuda çıkar yol bulamıyorsa o olayı bırakır teraziler. Kestirip atma konusunda sorunlar yaşasa da hayat mottosu haline getiren teraziler bu özellikleri nedeniyle sürekli sorun yaşamaktadır.

Terazi burcu aşk hayatı

Kendisini tamamlayacak insanları hayatında isteyen teraziler duygusal bir birliktelik kurmak istemektedir. Güzel konuşan ve hitabeti yüksek insanlarla birlikte olmak isteyen teraziler aynı zamanda sabahlara kadar sohbet edebileceği birini istemektedir.

Ekim ayı burçları

23 Ekim – 21 Kasım tarihleri arasında dünyaya gelenler akrep burcudur.

Akrep burcu özellikleri

İnsanları hayatında çıkarma konusunda sorunları olmayan akreplerin en üzüldüğü konu aşk acısıdır. Gizliden aşık olan akrepler çok uzun süre platonik kalabilirler. Kendisini beğenmeyen kişilere aşık olmak gibi bir özelliği olan akrepler kıskanç gibi görünmeye çalışsalar da kıskanç değillerdir.

Akrep burcu aşk hayatı

Gizemli yapısı ile tanıştığı insanları kendisine çeken akrepler insanları ve söylediklerini son derece ciddiye almaktadır. Aşkı çok ciddiye alan akrepler takdir edilmeyi ve onaylanmayı çok sevmektedir.

Tartışmaktan nefret eden akrepler sorunların normal bir şekilde konuşarak çözmeye çalışır. Korumacı olan akrepler karşısında ki insanı paylaşamaz ve özgürlük kısıtlamalarına gidebilir.

Kasım ayı burçları

22 Kasım – 21 Aralık tarihleri arasında doğanlar yay burcudur.

Yay burcu özellikleri

Herkesin moralini düzeltebilen yaylar kendi morallerini yükseltememekle bilinen burçlardandır. Hayır denilmesini sevmeyen yaylar hayır diyen insanların üzerine giderek evet yanıtını alana kadar uğraşırlar. Tanındıkça daha fazla sevilen yaylar her şeyi yaşayarak öğrenirler.

Yay burcu aşk hayatı

Aşk denildiği zaman en çekici burç olan yaylar aşktan ziyade aşık olduğu kişi ile ilgili hayaller kurmayı sevmektedir. Hevesi ve sevgisi ile karşısındakini kendisine bağlayan yaylar özgürlüklerine son derece düşkündür.

Aralık ayı burçları

22 Aralık – 21 Ocak tarihleri arasında dünyaya gelenler Oğlak burcudur.

Oğlak burcu özellikleri

Oğlaklar sevmeyi akıl işi değil kalp işi olarak gördükleri için aşta hep başarılıdır. Keşke lafından nefret eden oğlaklar ilgiden çok hoşlanırlar. Yalnızlıktan nefret eden oğlakların hayatında her zaman birileri vardır. Fiziksel olarak dikkat çekici olan oğlaklar yalandan ve ilgisizlikten nefret edeler.

Oğlak burcu aşk hayatı

Entelektüel takılmaktan hoşlanan oğlaklar kendisi gibi olan insanlarla birlikte olmaktan çok hoşlanırlar. Ciddi konuları tartışmayı çok seven oğlaklar seviyeli atışmalara bayılır. İlişkide dediğim dedik olan oğlaklar ikna edilmekten çok hoşlanırlar.