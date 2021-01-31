Hande Erçel dişi hayali yüzünden kendi dişlerini kaybetti!

İngiltere'den Türkiye’ye porselen diş işlemi yaptırmak için gelen Şule Cooper isimli bir modacı, dişçi koltuğuna oturmadan önce Hande Erçel'in dişleri gibi bir diş istediğini söyledi. Cooper’ın kesilmesi gereken dişleriyle birlikte porselen diş işlemi için sağlam olan dişlerini de kesen diş hekimi, daha sonra yapmayacağını söyleyerek 45 yaşındaki kadını reddederek tedavisini yarım bıraktı.

İddialara göre 26 Kasım 2020 tarihinde Türkiye'ye gelen 45 yaşındaki modacı Şule Cooper'ın sosyal medyada ve TV kanallarında bir çok kişi tarafından tanınan diş doktoru Ç.K. ile anlaştı. Dişçi koltuğuna oturmadan önce ünlü oyuncu Hande Erçel'in dişleri gibi bir diş istediğini söyleyen Cooper'in bu isteği kabul edildi ve sorunlu olan dişleri ile birlikte sağlam olan dişleri de kesildi. Dişlerinin bir kısmının hatalı kesildiği anlaşıldıktan sonra Cooper'in, doktoru kadının dişlerini yapmayacağını söylediği ve 'Nereye giderseniz gidin' diyerek tedaviyi yarım bıraktığı öne sürüldü.

Kesilmiş olan dişleri ile birlikte ortada kalan Şule Cooper, dişlerini yeniden düzelttirmek için başka doktor arayışına girdi. Başvurduğu tüm doktorlar dişlerinin düzelebilmesi için 1 yıllık bir tedavi önerince yemek yemekte zorlanan ve konuşmak zorluğu çeken Cooper, doktor Ç.K. hakkında mahkemeye başvurarak suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa verilen dilekçede, şüpheli sıfatında yer alan Dr. Ç.K. ile diş teknisyeni E. isimli bir çalışan hakkında 'bilinçli taksirle yaralama' suçundan haklarında dava açılması talep edildi.