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Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kucağındaki hamster'ı önce tokatlayan daha sonra ısırmaya çalışan kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesildi.

16 Kasım 2020 Pazartesi 17:52
Hamster'e tokat ve ısırık cezasız kalmadı
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Antalya İstiklal Mahallesi Mehmet Oğuz Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir parkta bank üzerinde oturmakta olan genç bir kadın, kucağında bulunan hamsterı tokatlamaya başladı. Hamster'a yaptığı bu hareketin ne amaçla olduğu bilinmeyen oyun mu yoksa sinirlendiği için mi olduğu anlaşılmayan hareketin ardından hamsterın kafasını ısırmaya kalkan genç kadının bu hareketi bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi. Kaydedilen bu görüntüler sosyal medyada paylaşılıp yayılınca görüntülerdeki kadına tepkiler gecikmedi. 


CEZADAN KURTULAMADI

Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından harekete geçen ekipler yaptıkları araştırma sonucunda kadının adının Sevda K. olduğunu tespit ederek hamstera karşı yapılan bu hareketlere ceza olarak, kadına 5199 sayılı kanuna göre 947 TL para cezası kesti. 

GEREKÇESİ İLE ŞAŞIRTTI

İfadesi alınan kadın ise hayvanını terbiye etmek için bu hareketi yaptığını belirterek kendini savunmaya çalıştı.



Son Güncelleme: 16.11.2020 17:52
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaHamster
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