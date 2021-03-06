Hamsi yerini kilosu 250 TL'lik balığa bıraktı!

Maart ayının başlangıcıyla kalkan balığı sezonu açan balık oldu. Balıkçılar kilosu 250 lira olan balığın çok fazla rağbet gördüğünü söylüyor.
Hamsinin küçük olması nediniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avlanması yasaklanmış ve balıkçılar hamsi satamamıştı. Yasaklardan sonra tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı ise oldukça yüksek gelmişti.
Balıkçı Tuncay Kılıç, “Hamsi sezonu bitti denebilir. İnsanlar artık hamsi tercih etmiyor. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL. Fiyatlar çok fazla değil” dedi.
Tezgahlardaki balık fiyatları hamsi 25, çupra 20, mezgit 45, sarıkanat 75, kalkan 250, uskumru 25, somon 40, Karadeniz somon 35 ve barbunun kilosu 50 TL şeklinde oldu.