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Hamsi yerini kilosu 250 TL'lik balığa bıraktı!

Mart ayının başlangıcıyla balık tezgahlarında hamsi sezonu kapanmaya başladı. Vatandaşlar cep yakan hamsi fiyatlarından sonra büyük balıklara yönelmeye başladı. Kilosu 250 TL olan balık özellikle rağbet görmeye başladı.

06 Mart 2021 Cumartesi 16:10
Hamsi yerini kilosu 250 TL'lik balığa bıraktı!
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Maart ayının başlangıcıyla kalkan balığı sezonu açan balık oldu. Balıkçılar kilosu 250 lira olan balığın çok fazla rağbet gördüğünü söylüyor.

Hamsinin küçük olması nediniyle Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hamsi avlanması yasaklanmış ve balıkçılar hamsi satamamıştı. Yasaklardan sonra tezgahlarda yerini alan hamsinin fiyatı ise oldukça yüksek gelmişti.

Mart ayı ile birlikte Karadeniz'de havanın ısınmasıyla hamsi soğuk yerlere gitmeye başladı. Balıkçılar çıktıkları tekne turlarında hamsi ile geri dönemediler. Eli boş dönen balıkçılar tezgahlardaki hamsi fiyatlarının da artmasına neden oldu. Hamsi sezonun kapanmasıyla da vatandaşlar büyük balıklar tercih etmeye başladı. Mart ayında en lezzetli balık çeşidi ise kalkan oldu. Kalkanın kilosu 250 TL'den alıcı buluyor ve oldukça rağbet görüyor.

Balıkçı Tuncay Kılıç, “Hamsi sezonu bitti denebilir. İnsanlar artık hamsi tercih etmiyor. Vatandaşlar palamut, uskumru, çinekop, sarıkanat, çupra, levrek, somon ve diğer balıklara yöneldi. Çupranın tanesi 20 TL, somon 40 TL. Fiyatlar çok fazla değil” dedi.

Tezgahlardaki balık fiyatları hamsi 25, çupra 20, mezgit 45, sarıkanat 75, kalkan 250, uskumru 25, somon 40, Karadeniz somon 35 ve barbunun kilosu 50 TL şeklinde oldu.



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
BalıkHamsi
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