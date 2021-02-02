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Hamsi avı yasağında önemli gelişme

Hamsi avına getirilen yasak ile birlikte avlanmanın olmadığı Karadeniz'de, İstanbul’un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan, kısıtlama bitişi olan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin, hamsi avcılığına açıldı.

02 Şubat 2021 Salı 20:37
Hamsi avı yasağında önemli gelişme
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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce tarafından 2 kez verilen hamsi avı yasağı için bitiş tarihi olarak 7 Şubat 2021 tarihi belirlenmişti. Son alınan karar ile birlikte yapılan yeni değerlendirmeler ile İstanbul'un doğusu ve Kocaeli sınırları içerisinde kalan alan 7 Şubat 2021 tarihini beklemeksizin avcılığa açıldı.

Hamsilerin boylarının küçük olmasından dolayı koyulan av  yasağı neticesinde İstanbul ve Kocaeli illeri sınırları içerisinde kalan karasularında, yapılan son değerlendirme ile avlanılan hamsilerin boy uzunluklarının avlanabilir limitler ölçüsünde olduğu ve et verimlerinin normal olduğu belirlenerek bu bölgede av yasağının kaldırılmasına karar verildi. Öte yandan diğer illerde yapılan avcılıklarda ise hamsilerin boy uzunluklarının belirtilen avlanılabilir limitin altında kaldığı ve et verimlerinin halen düşük olduğu tespit edildi. Bu yüzden diğer bölgelerde hamsi av yasağının devam etmesine karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından avlanan su ürünlerinin denetimlerinin titizlikle yapıldığı öte yandan karaya getirilen ürünlerin, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli denetimlerin titizlikle yürütüleceği, yasal boy limitinde olmayan su ürünlerinin avlanılmasına engel olunacağı ve satışına kesinlikle müsaade edilmeyeceği söylendi.



Son Güncelleme: 02.02.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
Av YasağıHamsi
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