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Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?

Hamile olan ve bebek bekleyen kişiler Ramazan'da oruç tutabilirler mi merak etmektedirler. Ramazanda anne adaylarının oruç tutması bebeğin durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

14 Nisan 2021 Çarşamba 03:32
Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?
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Hamileler yani bebek bekleyen anne adayları Ramazan ayında oruç tutabilirler mi ya da tutmalılar mı sorusunun yanıtını merak etmektedir. Diyanet İşleri, hamilelerin oruç tutmaları konusunda açıklamada bulunmuştur.

Hamileler oruç tutabilir mi?

Hamileler bebeklerinin bazı maddeleri alamaması durumundan dolayı oruç tutmak zorunda değildir. Bebek bekleyen annenin bebeğinin bu durumdan etkilenebilecek olması nedeni ile bebeklerine bir zarar gelmesin diye oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarını bir başka zamanda kaza edebilirler.

Oruç bozan durumlar nelerdir?

Oruç tutan kişiler orucun hangi durumlarda bozulduğunu merak etmektedir. Yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmek, sigara, nargile gibi tütün ürünlerini kullanmak gibi yeme-içme içeren ve keyif verici maddelerin tamamı orucu bozmaktadır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 03:32
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Anahtar Kelimeler:
HamileOruç
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