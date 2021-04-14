Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?

Hamileler yani bebek bekleyen anne adayları Ramazan ayında oruç tutabilirler mi ya da tutmalılar mı sorusunun yanıtını merak etmektedir. Diyanet İşleri, hamilelerin oruç tutmaları konusunda açıklamada bulunmuştur.
Hamileler oruç tutabilir mi?
Oruç bozan durumlar nelerdir?
Oruç tutan kişiler orucun hangi durumlarda bozulduğunu merak etmektedir. Yemek, içmek, cinsel ilişkiye girmek, sigara, nargile gibi tütün ürünlerini kullanmak gibi yeme-içme içeren ve keyif verici maddelerin tamamı orucu bozmaktadır.
Son Güncelleme: 14.04.2021 03:32