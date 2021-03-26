Hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden kucağında bebekle çıktı!

İstanbul'da Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nde Türkiye tarihe geçen bir olay yaşandı. 106metre derinlikte ilerlerken sancıları artan Seda Giray, orada doğum pozisyonunu alarak bebeğini dünyaya getirdi. Seda öğretmen, tünelden kucağında bebekle çıkarken mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

İlkokul öğretmeni olarak görev yapan 37 yaşındaki Seda Giray ve Elektrik Mühendisi eşi Deniz Giray'la 2015 yılında evlendi. İlk bebeklerini kucaklarına almak için sabırsızlanan Devin çifti Devin Ege adını verecekleri bebeklerinin gelişini sabah erken saatte anladılar. Kartal'da ikamet eden ve doğum sancıları başlayınca Bahçelievler'de bulunan doktorun yanına gitmek için yola koyulan çift, polis yardımıyla emniyet şeridinden hızla geçtiler ve Avrasya Tüneli'ne vardılar. Burada sancıları sıklaşan anne Seda Giray, doğumunun geldiğini anladı ve bebeğini orada doğurmak zorunda kaldı. Hamile olarak girdiği tünelden kucağında bebeğiyle çıkan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi oldukları öğrenilirken Devin Ege bebek Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek olarak kayıtlara geçti.

Çıkışta bindikleri arabada bebeğin kordonu kesilirken hastaneye götürülen anne ve bebeğin sağlık durumları iyi bir şekilde hastaneden taburcu edildikleri ve evlerine gönderildikleri bildirildi. Giray çiftinin Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle birlikte ikinci kez geçerek evlerine ulaştıkları öğrenildi.