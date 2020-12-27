Hamile kadın hastane bahçesindeki foseptiğe düştü, vinçle kurtarıldı

Adana’da hastane bahçesinde bulunan ve yarı açık şekilde olan derinliğinin yaklaşık 6 metre olduğu öğrenilen foseptiğe 28 yaşındaki hamile bir kadın yürürken fark etmeyerek içerisine düştü. Foseptik içerisine düşen talihsiz kadının ayağı ve kaburgası kırıldı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri talihsiz kadını vinçle kurtarırken hamile olan kadının bebeğinin sağlık durumunun henüz belirlenmediği öğrenildi.

Akşam saatlerinde Adana Seyhan Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda hastanedeki ilerini bitiren ve kantine doğru gitmekte olan genç kadın hastane bahçesinde yürüdüğü anlarda hastane bahçesinde bulunan ve yarı açık olan 6 metre derinliğindeki fosseptik çukuruna düştü. Genç kadının çığlıklarını duyan çevre vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çukura inerek genç kadının beline ip bağlayarak yukarı çektiler. Hamile olan talihsiz kadının düşme sonrasında bacağı ve kaburgası kırıldı. Hamile olan talihsiz kadının bebeğinin durumu bilinmezken hemen tedavi altına alındı.

Kurtarma çalışmaları sonrasında foseptiğin üzerine önlem olması acıyla masa ve sandalyeler konuldu.

