Hamamlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde açık olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir süredir kapalı olan hamamlar ile ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi yaptığı açıklamayla, hamamların tekrar faaliyete geçeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, hamamlara nasıl gireceklerini ve hamamların hangi saatler aralığında açık olacağını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Hamamlara giriş nasıl olacak? Hamamlar hangi saatlerde çalışacak?

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi’nin yaptığı açıklamayla, bir süredir kapalı olan hamamlar tekrar müşterilerin hizmetine açıldı. %50 kapasite ile müşteri alabilecek olan hamamlarda HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi. Ayrıca hamamların sabah 07:00 ile akşam 19:00 arası hizmet göstermesi uygun görüldü.