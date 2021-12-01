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Hamallar ne kadar maaş alır?

İnşaat ve nakliye sektöründe faaliyet gösteren hamalların ne kadar maaş aldığı merak konusu oldu. Sizler için 2021 yılı hamal maaşlarını araştırdık.

01 Aralık 2021 Çarşamba 10:27
Hamallar ne kadar maaş alır?
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Beden gücünü kullanarak nakliyat yani yük kaldırma, indirme, yükleme ve boşaltma işlerini yapan kişilere hamal adı verilmektedir.

Hamallar ne iş yapar?

Hamallar, yapılacak taşıma ücretini müşteriyle konuşarak belirler,

İşin mümkün olduğu kadar güvenlik ve sağlık şartlarına uygun yapılmasını sağlar,

Çalışma ortamlarına uygun önlemleri alır,

Taşınacak malzemeleri belirlenen yere taşır,

Malzemeleri istifler ve düzenler,

Gerekli durumlarda malların sayımını yapar,

İşleri gösterildiği şekilde ve eşyalara zarar vermeden gerçekleştirir.

Hamal maaşları ne kadar?

Hamallık yapan kişilerin aylık ortalama maaşları 3 bin 150 liradır. En düşük hamal maaşı 2 bin 826 lira olurken, en yüksek hamal maaşı ise 3 bin 750 liradır. Hamallar aylık maaş alabileceği gibi günlük çalışarak da ücretlerini yevmiye olarak alabilirler.

Hamal olmak için kişilerin herhangi bir eğitim düzeyine sahip olmalarına gerek yoktur.

 


Son Güncelleme: 01.12.2021 10:27
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Anahtar Kelimeler:
HamallıkHamallık Maaş
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