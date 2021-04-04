Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri

Ünlü şarkıcı Haluk Levent tarafından kurulan Haluk Levent Yardım Vakfı, ihtiyaç sahibi ve zor durumda olan kimselere her türlü yardımda bulunmak için kurulmuş bir yardım vakfıdır. AHBAP olarak da bilinen bu vakıfa gelen yardım çağırılarına anında geri dönüş sağlıyor. Yazımızın içeriğinde Haluk Levent Yardım Vakfının İletişim Numarasını bulabilirsiniz.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) NEDİR?

Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği), yardıma muhtaç kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımı sağlamak, toplumun yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, yaptığı projelerle insanların dayanışma ve yardım duygularını geleceğe taşımak amacıyla kurulmuş, genellikle geçlerin buluştuğu bir denektir.

Tamamının gönüllülerden oluştuğu denek içinde hemen hemen bütün meslek gruplarından çalışanlar bulduğu için her türlü yardıma, işini bilen kişiler yardım edebilir.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) AMACI NEDİR?

AHBAP Deneği, yardıma ihtiyacı olan kişilere ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuştur. Bu deneğe Ahbap diyen herkes katılma şansı vardır. Deneğe kayıt olabilmek için öncelikle bazı şartlara uygun olmalı ve anlaşma imzalamak gerekli. Ahbap deneğinin konusunu özümseyen, aynı şekilde değerlerini anlayan her kişi deneğe üye olabilir.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) NASIL ÜYE OLURUM?

Haluk Levent Yardım Vakfı’na üye olabilmek için şu şartları sağlamanız gerekir;

Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) üyesi olabilmek için öncelikle hazırlanmış intenet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmek gerekir.

Siteye giriş yaptıktan sonra ana sayfada bulunan “Ahbap Ortak Zemin Anlaşması” okunur ve kabul edilir.

Anlaşmanın kabulü sonrasındadoldurulmalıdır. Bu formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmayanlar, çalışma gruplarına dahil edilmez.

Üyelik formunu doğru bir şekilde doldurduktan sonra başvuruyu yapan kişi 47 gün süren Ahbap Oryantasyon Programı’nı tamamlaması gerekir.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) ORYANTASYON PROGRAMI NEDİR?

Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) oryantasyon programı, deneğe katılmak isteyenlerin geçmesi gerektiği vakfa uyum programıdır. Bu programa katılmak isteyen kişilerin yapması gereken bazı işlemler vardır. Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) oryantasyon programı şöyledir;

Okudum – anladım testi

En az 3 etkinliğe katılmak

Şehir başkanı ya da yönetim kurulundan 2 kişi tarafından kanaat bildirimi yapılması

Belirttiğimiz bu uyum sürecini başarıyla bitiren kişiler Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) üyesi olabilirler.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) ORTAK ZEMİN ANLAŞMASI NEDİR?

Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) üyesi olmak isteyen vatandaşların yapması gereken bir diğer işlem ise ortak zemin anlaşması imzalamalarıdır. Bu anlaşmanın içeriği şu şekildedir;

Sevginin peşinde: Berrak bir zeminde, birlik içerisinde, sevginin ve gerçeğin peşinden gider.

Adaletli: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adalet ile sağlanır. Ahbap, herkese eşit değil hakkı olduğu şekilde davranır.

Dürüst: Ahbap; kendine ait hakkı bilir, başkalarının haklarını önemser, kandırmaz, yanlış yönlendirmez, hile yapmaz.

Yardımsever: Paylaşımcı ve yardımseverdir. İhtiyaç sahiplerine üretebildiği imkanlar çerçevesinde karşılık beklemeksizin destek olur.

Üretken: Toplumun ve dünyanın iyileştirilmesi için çaba gösterir; akılcı, barışçı çözümler, projeler oluşturur.

Uyumlu, pozitif, şiddetsiz iletişim: Şiddetsiz ve olumlu iletişim kurar, dedikodu yapmaz. Birbirinin fikirlerini saygı ve sükûnetle diler, sorunlara çözüm odaklı yaklaşır, gereksiz kırgınlık ve yılgınlıklara düşmez.

Gelişime açık ve yenilikçi: Kişisel gelişimine azami özen gösterir. Gelişime, değişime, eleştiriye açıktır. Sürekli yenilenir, ilerler.

Doğa ve hayvan sever: Doğa ve yeryüzündeki tüm canlılar, yaşamlarının ayrılmaz parçasıdır. Hayvanlara sevgi, yardım ve adalet duygusuyla bakar; doğayı, yaşadığımız çevreyi evini kollar gibi kollar.

Siyasi kimliğinden arınmış: Siyasetle hiçbir bağı yoktur. Ahbap’a siyaseti karıştırmaz, tartışmasına girmez.

Birleştirici: Bizlerle ortak değerlere sahip olan tüm insanlıkla dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan kucaklaşır, yardımlaşır, işbirliği yapar.

Menfaatsiz: Ahbap Platformu’nu kendi çıkarları için kullanmaz, başkalarının çıkarları için kullandırmaz.

Bilimsel: Okur, araştırır, hayatı yakından takip eder, gerçek bilgiyi paylaşır

Çalışkan ve sorumluluk alabilen: Gayret eder, çalışmayı sever, yaptığı her davranışın sonuçlarını üstlenir.

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) ÇALIŞMA GRUPLARI NELERDİR?

Çeşitli çalışma grupları bulunan, Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) bütün çalışma gruplarından farklı alanlarda yardım ve dayanışma sağlayabilmektedir. Vakfa üye kişilerin bilgilerine, tecrübelerine göre bu çalışma grupları şekillendirilir ve belirlenir. Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) çalışma grupları şöyledir;

Sanat Çalışma Grubu

İnsanlık Çalışma Grubu

Eğitim Çalışma Grubu

Medya Çalışma Grubu

Yardımlaşma Çalışma Grubu

Çevre Çalışma Grubu

Ağ Çalışma Grubu

Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu

HALUK LEVENT YARDIM VAKFI (DERNEĞİ) İLETİŞİM NUMARASI NEDİR?

Haluk Levent Yardım Vakfı ile iletişime geçmek isteyen kişilerin yapabileceği bir çok yöntem bulunmaktadır. En çok kullanılan yöntem olan intenet sitesi aracılığıyla iletişime geçilebilir. İntenet sitesindeki “İletişim” butonuna tıkladığınızda açılan mesaj kısmına ad-soyadı, telefon numarası, e-mail adresi, mesaj olarak yazılıp, gönderilebilir. Mesajı gönderdikten sonra, anında, deneğin görevlileri tarafından geri dönüş yapılır.

Bu yöntemin dışında Haluk Levent’e ait iletişim numaralarını arayarak da iletişim sağlayabilirsiniz. Haluk Levent Yardım Vakfı (Deneği) İletişim Numarası şunlardır;