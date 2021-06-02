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Haluk Levent Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki

Ahbap Platformu’nun kurucusu olan ve ihtiyaç sahibi kişilere yardım eden şarkıcı Haluk Levent, bu kez müzisyenlere yardımda bulunacağını açıkladı. Açıklamanın ardından müzisyenler konuyla ilgili araştırmalar yapmaya başlarken, başvuruların nereye yapılacağını da merak ediyorlar. İşte Ahbap Platformu’nun müzisyenlere yapacağı desteğin detayları ve başvuru linki...

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:57
Haluk Levent Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki
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Kurulduğu ilk günden itibaren binlerce kişiye destekte bulunan Ahbap, bu kez müzisyenlere destekte bulunacağını açıkladı. Ahbap Platformu’nun kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar, pandemi döneminde çalışamayan müzisyenlerin ödenmemiş faturalarını ödeyeceklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından müzisyenler, başvuruların nereye yapılacağını ve yardımın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Haluk Levent’in açıklamaları ve başvuru linki...

Haluk Levent yaptığı açıklamayla müzisyenlerin 400 TL’ye kadar olan faturalarını ödeyeceğini duyurdu. Bu destekten yararlanmak isteyen müzisyenler, başvurularını yaparak destekten faydalanabilirler.

Ahbap Platformu’nun müzisyenler için yaptığı desteğe başvurmak için tıklayınız.


Son Güncelleme: 02.06.2021 00:57
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Anahtar Kelimeler:
AhbapHaluk LeventHaluk Levent Müzisyenlere Yardım
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