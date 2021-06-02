Haluk Levent Ahbap Platformu müzisyenlere fatura desteği başvuru linki

Kurulduğu ilk günden itibaren binlerce kişiye destekte bulunan Ahbap, bu kez müzisyenlere destekte bulunacağını açıkladı. Ahbap Platformu’nun kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar, pandemi döneminde çalışamayan müzisyenlerin ödenmemiş faturalarını ödeyeceklerini duyurdu. Bu açıklamanın ardından müzisyenler, başvuruların nereye yapılacağını ve yardımın detaylarını araştırmaya başladı. İşte Haluk Levent’in açıklamaları ve başvuru linki...

Haluk Levent yaptığı açıklamayla müzisyenlerin 400 TL’ye kadar olan faturalarını ödeyeceğini duyurdu. Bu destekten yararlanmak isteyen müzisyenler, başvurularını yaparak destekten faydalanabilirler.

Ahbap Platformu’nun müzisyenler için yaptığı desteğe başvurmak için tıklayınız.