Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?

Özel veya tüzel kurum ile kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ile kurumla ilgili çevrede olumlu izlenim oluşturabilecek ilişkileri kurmak ile bu amaç ile gereken faaliyetlerin planlanması, geliştirilmesi ve yürütmesi gibi bilgiler ile beceriye sahip olan nitelikli kişiler halka ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanıdır.

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri eleman maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık aldıkları maaş ortalama 3380 TL. Bu işte aylık alınan en düşük maaş 2826 TL iken en yüksek maaş da 4470 TL'dir.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerekiyor.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanları ne iş yapıyor?

Bu meslek grubunda çalışan kişiler, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir biçimde kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir şekilde:

- Günlük iş planı ile iş organizasyonunun yapılması,

- Etkili iletişimin kurulması,

- Türkçeyi doğru bir şekilde konuşmak,

- Mesleğe dair teknolojik araçların etkili bir şekilde kullanılması,

- Mesleki yazıların yazılması,

- Araştırma yapılması,

- Planlama yapılması,

- Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarının kullanılması,

- Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarının kullanılması,

- Basınla ilişkilerin yürütülmesi,

- Halkla ilişkilerde organizasyonun faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sporsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Halkla ilişkiler ile tanıtım kampanyalarının yapılması,

- Mesleki alandaka gelişmelerin takip edilerek uygulanması gibi görevler ile işlemleri yerine getirmektedir.

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı meslek ana grubu nedir?

Büro hizmetlerinde çalışmakta olan elemanlardır

Meslek alt ana grubu nedir?

Diğer büro hizmetlerinde çalışmakta olan elemanlardır

Meslek grubu nedir?

Diğer büro hizmetlerinde çalışan elemanlardır

Meslek birim grubu nedir?

Başka yerde sınıflandırılmamış büro destek elemanlarıdır

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre bu meslek grubunun meslek kodu 4419.05'tir.