İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?

Halkla ilişkiler ile organizasyon hizmetlerinde çalışan kişiler, çevrede olumlu izlenim oluşturabilecek ilişkileri kurmak ve bu amaç ile gereken faaliyetleri planlayarak, geliştirme ve yürütme bilgisi ile becerisine sahip olan nitelikli kişilerdir. Peki, halkla ilişkiler ile organizasyon hizmetleri elemanı maaşları ne kadar? İşte detaylar...

25 Kasım 2021 Perşembe 19:07
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?
Takip Et:

Özel veya tüzel kurum ile kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalışmaları ile kurumla ilgili çevrede olumlu izlenim oluşturabilecek ilişkileri kurmak ile bu amaç ile gereken faaliyetlerin planlanması, geliştirilmesi ve yürütmesi gibi bilgiler ile beceriye sahip olan nitelikli kişiler halka ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanıdır.

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri eleman maaşları ne kadardır?

Bu işi yapan kişilerin aylık aldıkları maaş ortalama 3380 TL. Bu işte aylık alınan en düşük maaş 2826 TL iken en yüksek maaş da 4470 TL'dir.

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerin en az lise ve dengi okullardan mezun olması gerekiyor.

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanları ne iş yapıyor?

Bu meslek grubunda çalışan kişiler, işletmenin genel çalışma prensiplerine göre, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir biçimde kullanıp, işçi sağlığı, iş güvenliği ile çevre koruma düzenlemeleri ile mesleğin verimlilik ile kalite gereklerine uygun bir şekilde:

- Günlük iş planı ile iş organizasyonunun yapılması,

- Etkili iletişimin kurulması,

- Türkçeyi doğru bir şekilde konuşmak,

- Mesleğe dair teknolojik araçların etkili bir şekilde kullanılması,

- Mesleki yazıların yazılması,

- Araştırma yapılması,

- Planlama yapılması,

- Halkla ilişkilerde sözlü iletişim araçlarının kullanılması,

- Halkla ilişkilerde görsel iletişim araçlarının kullanılması,

- Basınla ilişkilerin yürütülmesi,

- Halkla ilişkilerde organizasyonun faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Sporsorluk faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Halkla ilişkiler ile tanıtım kampanyalarının yapılması,

- Mesleki alandaka gelişmelerin takip edilerek uygulanması gibi görevler ile işlemleri yerine getirmektedir.

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı meslek ana grubu nedir?

Büro hizmetlerinde çalışmakta olan elemanlardır

Meslek alt ana grubu nedir?

Diğer büro hizmetlerinde çalışmakta olan elemanlardır

Meslek grubu nedir?

Diğer büro hizmetlerinde çalışan elemanlardır

Meslek birim grubu nedir?

Başka yerde sınıflandırılmamış büro destek elemanlarıdır

Halkla ilişkiler ve organizasyon hizmetleri elemanı meslek kodu ne?


Türk Meslekler Sözlüğüne göre bu meslek grubunun meslek kodu 4419.05'tir.


Son Güncelleme: 25.11.2021 19:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Halkla Ilişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Ne Iş YaparHalkla Ilişkiler Ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı Maaşları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi
Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?

Popüler Haberler

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri elemanı ne iş yapar? Maaşları ne kadar?
Döviz büroları faaliyeti için izin başvuru ödemeleri yeniden yenilendi
Rüyada fıstık görmek ne anlama gelir? Rüyada fıstık yemek ne demek?
Küvet Ve Duş Tekne İmal İşçisi ne iş yapar? Maaşı ne kadar? 2021 maaşları ve iş ilanları
Usta Yardımcısı ne kadar kazanıyor?
Rüyada görülen yeni ev neye işaret eder?
Turizm danışma elemanı ne kadar maaş alıyor?
26 Kasım 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 26 Kasım Cuma at yarışı programı
Plastik kalite kontrolcü ne kadar maaş alıyor?
TJK 25 Kasım 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Koruyucu aile asgari geçim indirimi yardımından yararlanabilir mi? 2021
İOKBS 2021 Bursluluk sınavı ders ve konu dağılımı nasıl, sınavda kaç soru soruluyor?
KPSS 6199 özel şartı nedir? 6199 nitelik kodu nedir? 6199 özel koşulu ne demektir?
Yapı Kredi 50 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Yapı Kredi sigortalı çalışana 50 bin TL kredi veriyor
Black Panther: Wakanda Forever ne zaman yayınlanacak? Black Panther 2 konusu ve oyuncuları
Yardımcı hizmetler personeli, destek personeli ne kadar maaş alıyor?
Kuruluş Osman Şeyh Edebali karakteri gerçekte kim? Şeyh Edebali'yi canlandıran oyuncu Seda Yıldız kimdir?
John Travolta kimdir? Rol aldığı filmler nelerdir? Ünlü oyuncunun travmatik hayatı
Emrullah Çakay kimdir? Başarılı tiyatrocu nereli?
Kaya Akarsu kimdir? Rol aldığı yapımlar nelerdir?
Cihat Süvarioğlu kimdir? Cihat Süvarioğlu kaç yaşında, nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.