İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan adayı Joe Biden’in açıklamalarına tepki!
Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli’den ABD Başkan...
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür etti
Son Dakika
Bergüzar Korel, Fahrettin Koca ve...

Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı

Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Halkbank’ın personel alımı duyurusunun ardından birçok genç Halkbank personel alım sınavı ne zaman yapılacak, Halkbank personel alımı sınav konuları, süresi ve puanlaması nasıl olacak gibi soruları araştırmaya başladı. Halkbank personel alımı detayların açıkladı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 16:40
Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı
Takip Et:

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu bankası olan Halkbank’ın personel alımı duyurusuna ilgi büyük oldu. Vatandaşlar Halkbank personel alımı detaylarını araştırmaya başladı.

Halkbank tarafından yapılan personel alımı duyurusunda detaylara da yer verildi. Buna göre personel alımına son başvuru tarihi 12 Temmuz olarak açıklandı. Sınav tarihi ise 3-7 Ağustos olarak duyuruldu.

Halkbank personel alımı şehirlerini de açıkladı. Açıklanan iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

Başvuruları onaylanan adaylar sınav yeri, saati ve belgesini 3-7 Ağustos tarihleri arasında aşağıdaki adresten alabilecek.


https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/

Yukarıdaki adresten sınav giriş belgesini alan adaylar yazılı sınav için 18 farklı merkezde yapılacak sınavlara girecek. Sınav merkezleri ise şu şekildedir;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon.

Sınava katılma koşulları

Halkbank personel alımına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir.

  • T.C Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Bankacılık kanununa göre bankalarda çalışmasının yasak olmaması,
  • 01.01.1990 ve daha sonrasında doğmuş olmak,
  • 14.08.2020 tarihiyle birlikte 4 yıllık yükseköğretimden mezun olmak,
  • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askeri yükümlülüğünden muaf ya da bedelli askerlik yapacak olmak,
  • Herhangi bir kurumda çalışma zorunluğunun olmaması,
  • Tutum, davranış ve geçmiş olarak bankacılık mesleğine uygun olmak,

Sınav konuları, soru dağılımı, puanlama yöntemi ve diğer hususlar

Genel yetenek

Genel yetenek sınavında eleştirel düşüme, mantık yürütme ve problem çözme sorunlarından sorumlu olunacak. Genel yetenek puanı en az 60 olan adaylardan alım yapılacak. Her il için 4 katı aday mülakatlara çağrılacaktır.  Mülakata katılmayan adaylar elenmiş sayılacak.

Bilgi edinme



Son Güncelleme: 27.08.2020 16:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
HalkBankPersonel AlımıSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Giresun'da 1 yaşındaki bebek helikopter ile hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
Meteoroloji uyardı! Ege ve Akdeniz için sağanak yağış
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
CİMER Uyardı Binlerce kredi kartı bilgilerini çaldılar!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Kamuda Çalışmak İsteyen Engelli Vatandaşa Müjde! İş İmkanı Artıyor!
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
Serinlemek için girdiği nehir 12 yaşındaki Özkan'ın sonu oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu
2020 Bekçi alımları başladı! 400 yeni bekçi başvuru şartları belli oldu

Popüler Haberler

TRT 1 Şampiyon dizisi 33. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Şampiyon dizisinden üzücü haber
Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı
2020 MSB uzman erbaş alım ilanları yayınlandı mı? Jandarma uzman erbaş başvuru şartları ortaya çıktı
2020 Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı yapacak mı? Başvuru şartları neler?
TRT 2020 yılında sözleşmeli personel ve memur alımı yapacağı pozisyonları duyurdu
27.Dönem POMEM polis alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı
Adalet Bakanlığı memur personel alım ilanları yayınlandı
2020 İBB münhal kadrolarda alım detaylarını açıkladı
2020 üniversite öğretim görevlisi, akademik personel alımı ilanları yayınlandı! Öğretim görevlisi olma şartları ve maaşları belli oldu
Polis Özel Harekat başvurusu nasıl yapılır? PÖH başvuru şartları
Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Oruçluyken diş fırçalarken macun kullanabilir miyiz?
Adıma sefer görev emri geldi, ne yapmalıyım? Sefer görev tebliği gelen ne yapmalı?
Kovan filmi ne zaman vizyona girecek? Film vizyon tarihi açıklandı!
Ziraat Bankasından 2020 yılı düşük faizli konut kredisi kampanyası şartları ve faiz oranları
CepteTEB ile bankaya gitmeden 50 Bin kredi kampanyası
Kredi kartı borcu olanlara müjde: Vakıfbank'tan 125 bine varan kredi imkanı
2020 Temmuz Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcısı Net Maaşı Ne Kadar?
Kırmızı Oda dizisinin yeni kadrosu belli oldu mu? Dizinin Murat karakterini kim canlandıracak?
Hibrit eğitim ne anlama geliyor? Bu sene hibrit yöntemi uygulanacak mı?
Kamu çalışanı mimar ve mühendislerin Temmuz zamları belli oldu!
Eczacı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu? Kamu eczacı maaşları güncellendi

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.