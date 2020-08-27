Halkbank personel alımı başvuru tarihini ve sınav detaylarını açıkladı

Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan Halkbank personel alımı yapacağını duyurdu. Kamu bankası olan Halkbank’ın personel alımı duyurusuna ilgi büyük oldu. Vatandaşlar Halkbank personel alımı detaylarını araştırmaya başladı.

Halkbank tarafından yapılan personel alımı duyurusunda detaylara da yer verildi. Buna göre personel alımına son başvuru tarihi 12 Temmuz olarak açıklandı. Sınav tarihi ise 3-7 Ağustos olarak duyuruldu.

Halkbank personel alımı şehirlerini de açıkladı. Açıklanan iller şu şekilde;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat.

Başvuruları onaylanan adaylar sınav yeri, saati ve belgesini 3-7 Ağustos tarihleri arasında aşağıdaki adresten alabilecek.

Yukarıdaki adresten sınav giriş belgesini alan adaylar yazılı sınav için 18 farklı merkezde yapılacak sınavlara girecek. Sınav merkezleri ise şu şekildedir;

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon.

Sınava katılma koşulları

Halkbank personel alımına başvuru yapmak için adayların aşağıdaki şartlara uygun olması gerekmektedir.

T.C Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Bankacılık kanununa göre bankalarda çalışmasının yasak olmaması,

01.01.1990 ve daha sonrasında doğmuş olmak,

14.08.2020 tarihiyle birlikte 4 yıllık yükseköğretimden mezun olmak,

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askeri yükümlülüğünden muaf ya da bedelli askerlik yapacak olmak,

Herhangi bir kurumda çalışma zorunluğunun olmaması,

Tutum, davranış ve geçmiş olarak bankacılık mesleğine uygun olmak,

Sınav konuları, soru dağılımı, puanlama yöntemi ve diğer hususlar

Genel yetenek

Genel yetenek sınavında eleştirel düşüme, mantık yürütme ve problem çözme sorunlarından sorumlu olunacak. Genel yetenek puanı en az 60 olan adaylardan alım yapılacak. Her il için 4 katı aday mülakatlara çağrılacaktır. Mülakata katılmayan adaylar elenmiş sayılacak.

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