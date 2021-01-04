Halkbank müşteri hizmetlerine direkt olarak nasıl bağlanılır?

Halkbank Müşteri Hizmetleri Servisine Direkt Olarak Bağlanma

Ülkemizin en eski kamu bankalarından biri olan Halkbank, 1933 yılında kurulmuştur. 1938 yılına geldiğimiz zaman bankacılık uygulamalarına başlayan banka, her konuda en cazip teklifler ve en avantajlı fırsatlarla müşterilerinin hizmetine en uygun şekilde devam etmektedir. Düşük faiz oranları, uygun ödeme seçenekleri, cazip taksit fırsatları ile vatandaşların ve müşterilerin ilgisini çeken banka, Türkiye’de 1005 adet şubeye sahiptir. Her ilde güler yüzlü personeli ve ilgili hizmetleri ile tercih edilen bankalar arasında yer almaktadır. Asıl önemsediği müşterilerin memnuniyeti ve onların beklentilerine ve ihtiyaçlarına göre hareket etmek olan banka, küçük büyük esnafı, vatandaşları, ev sahibi olmak isteyenleri, düşük faizle kredi çekmek isteyenleri bünyesine davet ediyor.

Bireysel ve kurumsal müşterilere sahip banka hakkında merak edilen pek çok şey vardır. Bunlardan biri de Halkbank müşteri hizmetleri ile ilgilidir. Müşteri hizmetlerine direkt olarak nasıl bağlanılır sorusuna cevap aradığımız haberimizin detayları sizlerle..

Halkbank müşteri hizmetleri numarası

Halkbank, ihtiyacı olan herkese 7/24 hizmet sunmaktadır. Müşteriler gece gündüz demeden, yardıma ihtiyaçları olduğunda, bilgi almak istediklerinde her zaman Halkbank’a ulaşabilmektedirler. Müşteri temsilcisine bağlanarak banka ile ilgili herhangi bir işlemleri olduğunda bunları halledebilir; hesaplarına, hesap özetlerine, kartları ile ilgili işlemlerini kısa sürede çözebilirler.

Bu servisler için müşteri hizmetlerine bağlanmak isteyen vatandaşlar, 444 04 01 numarasını çevirerek isteklerine ulaşmaktadırlar.

Bu numara müşterileri telesekretere bağlar. Telesekreterin yaptığı yönlendirmelerle, gerekli tuşlamaları yaparak yapmak istedikleri işlem için doğru adımları takip ederek otomatik olarak sorunlarını çözebilmektedirler.

Telesekreterde işlemlerini halledemeyen müşteriler, müşteri temsilcilerine bağlanarak sorunlarını onlara yöneltip bu şekilde de çözüm sahibi olabilirler.

Direkt olarak müşteri hizmetlerine bağlanma

Müşterilerin kolay işlemleri olmaktadır. Bu işlemler için bankaya gitmek, sıra beklemek veya bankamatiklerle uğraşmak özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde oldukça zordur. Bunlarla uğraşmak istemeyen vatandaşlar için önceden beri hizmet vermekte olan müşteri temsilcileri ile telefondan görüşme seçeneği oldukça cazip bir durumdur. Vadeli veya vadesiz hesaplara ulaşmak, kart şifreleri, banka ve kredi hesaplarına ulaşma, hisse senetleri gibi pek çok hizmet sunan müşteri temsilcilerine bağlanmak için şu adımlar takip edilmelidir:

1- Telefonlardan 444 04 01 müşteri hizmetleri numarasını arayın,

2- Ardından telesekretere bağlanmanız durumunda 0 rakamını tuşlayın.

0’ı tuşladığınız taktirde temsilcinize bağlanabilirsiniz ancak bu anında olabilen bir işlem değildir. Sizin gibi pek çok müşteri olduğunu unutmamalı, bu yüzden kendinize bir bekleme süresi ayırmalısınız.

Yoğunluk durumuna göre bazen 5 dakika bazen ise 15-20 dakika süren bağlanma süresi kimi zaman da anında olabilmektedir. Bu durum tamamen bankanın günlük yoğunluğu ile alakalıdır. Yapmak istediğiniz işleme göre telesekreterin yaptığı yönlendirmeler ile işleme aktarılırsınız.

Bankaya gitmek istemeyen, telefonda yoğunluktan dolayı bağlanamayan müşteriler, Google Play ya da Apple Store’dan yapılabilecek bir işlem varsa, yapabilirler. Bankada sıra beklemekten daha cazip olan bu işlem seçeneği, çoğu sorununuza yardımcı olacak, hesaplarınız ve kartlarınızla ilgili her türlü işlemi yapabileceğiniz bir fırsat oluşturmaktadır.

Halkbank Müşteri Temsilcisi Direkt Bağlantı

Müşteri hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşların 0850 222 040 numarasını tuşlaması gerekmektedir. Ev telefonlarından veya akıllı telefonlardan gerçekleştirilebilen bu bağlantı, aramanız halinde sizi otomatik bir sese yöneltiyor. Hangi işlem için aradığınıza dair birkaç tane soru yöneltiliyor. Ardından gerçekleştirmek istediğiniz işleme dair yöneltilen sorular, temsilciye bağlanma beklenilenden uzun sürebilmektedir.

Yoğunluk arttıkça bekleme süreniz de artmaktadır. Bahsedilen süre bazen yarım saati de bulmaktadır. Bu beklemeyi en az yaşamanız için şu yöntemi de deneyebilirsiniz;

Öncelikle Halkbank çağrı merkezini aramanız gerekmektedir. 0850 222 040 numarasını tuşladıktan sonra operatör sesi duyduğunuz zaman 0 tuşuna basmalısınız. Size yöneltilecek olan işlem sorusunu “müşteri temsilcisi” şeklinde yanıtladığınız taktirde, herhangi bir sıra söz konusu değilse işleminizi yapabilmeniz için sizi temsilciye bağlayacaklardır.

Çağrı merkezlerine 7/24 ulaşabilmektesiniz. Özellikle gün içerisinde aramalar yoğun şekilde ilerlemektedir. Bekleme süreniz öğle saatlerinde daha fazla olacaktır. Bu bekleme sıkıntısını yaşamak istemiyorsanız yoğunluğun daha az olduğu akşam vakitlerini tercih edebilirsiniz.

İntenet bankacılığı ile çözülebilecek bir sorununuz var ise bu yolu kullanmanız sizin için avantajlı olacaktır.

Müşteri hizmetleri telefon numarası

Müşteri hizmetleri için: 0850 222 0400

Kobi destek hattı için: 0850 222 0401

Diyalog numarası için: 444 0 400 numaralarını tuşlayabilirsiniz.

Müşteri hizmetlerine bağlanarak yapabileceğiniz işlemler

Bankalar müşterilerini mağdur etmemek için onlarla ilgilenmek zorundadırlar. Onların sorunlarına çözüm bulmak için yer alan personeller her zaman iletişim halindedirler. Müşteri hizmetleri ile aklınıza takılan her sorununuzu paylaşabilir, bunlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Bu sorunları sıralayacak olursak;

• Kredi kartınızla ilgili her türlü işlemde,( kredi kartı borcu öğrenme, şifre değiştirme, hesap kesim tarihi değişikliği vb.)

• Her türlü faturalarınızı çabucak ödeme, ( Vodafone, Turkcell, Türk Telekom, TEDAŞ, İzsu vb.)

• Kredi kartınız için otomatik ödeme talimatından yararlanma,

• Hisse senedi işlemleri. Hisse senedi alım ve satımları,

• Döviz alım satım işlemleri,

• Altın yatırımı,

• İleri tarihli bir işlem talimatı verme, EFT veya havale ile para transfer etme işlemlerinde,

• Her türlü vergi işlemlerinde, ve ceza ödemelerinde(MTV, gümrük vergisi gibi)

• Bireysel kredi başvurusunda bulunma, kredinin süreçleri, başvuru sonuç takibi,

• İntenet bankacılığı ile ilgili bilgi alma,

• Kurumsal aboneleri ilgilendiren bazı bankacılık işlemleri gibi pek çok işinize yardımcı olacaktır.

Halkbank e-Mail adresi

Kafanıza takılan her türlü işlem, şikayet, öneri ve teklif için dialog@halkbank.com.tr adresini kullanabilirsiniz. Bu şekilde yetkili kişilerle iletişime geçebilir ve sorununuza cevap bulabilirsiniz.