Halkalı'da korkutan yangın! Ekipler seferber oldu

İstanbul Halkalı'daki Dereboyu caddesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın için çok sayıda ekip seferber oldu.

Küçükçekmece yakınlarında bulunan bir iş yerinde çıkan yangın sonrası hareketli dakikalar yaşandı. İlçeye bağlı Halkalı'daki iş yerinde çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, dumanların kilometrelerce uzaklıktan da görüldüğü belirtildi.

Yangının neden çıktığı hakkında henüz net bir açıklama yapılmazken işe yerinin kağıt üretim fabrikası olduğu öne sürüldü.