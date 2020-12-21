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Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medya üzerinden kendisine gelen taciz mesajlarını yayınladı

Trollerin hedefindeki Özlem Gürses oğluna da taciz mesajları atıldığını söyledi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses kendisine ve oğluna yapılan taciz mesajlarını yayınladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:54
Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medya üzerinden kendisine gelen taciz mesajlarını yayınladı
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Halk TV sunucusu Özlem Gürses, sosyal medya üzerinden trol hesaplarca taciz edildiğini açıkladı. 4 Aralık tarihinde Halkalı’dan yola çıkan Çin treninin Maltepe’den geri döndüğü iddiasına ilişkin konuşan Özlem Gürses;

Çine ihracat treni göndermişiz biz. Böyle bir proje varmış meğerse. Çok güzel. Harika. Yapalım tabi. Kimsenin bir itirazı yok. Bu ihracat treninin kalkışı için bir tören yapılıyor. Ulaştırma Bakanı da var törende. Neyse ya akıl almaz bir şey. Tren yola çıkıyor. Tamam mı? Herkes arkasından uğurluyor. Alkışlar. Kıyamet. Basın mensupları, canlı yayınlar. Ondan sonra gidiyor Halkalı'ya ve duruyor tren. Çin'e vagon gitmiyor yani. Yolculuk Halkalı'da bitmiş yani.. " şeklinde konuşmuştu.

Özem Gürses’in bu açıklamalarının ardından iktidar kanadında büyük tepki çekmişti. Sosyal medya üzerinden de ağır tepkiler alan Gürses, gelen tepkilerin ardından açıklamalarda bulundu. Özlem Gürses’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da üstü kapalı bir şekilde tepki göstermişti.

Sunucu Gürses, yapılan eleştirilerin ardından kendisine sosyal medya üzerinden yapılan taciz mesajlarını yayınladı. Gelen mesajları “Bataklık” olarak niteleyen Gürses, bu mesajların yanı sıra birçok mesaj daha olduğunu, hatta oğluna dahi taciz mesajları atıldığını ifade etti. Gelen tepkilerin ardından Özlem Gürses hesabını kilitledi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:54
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Anahtar Kelimeler:
özlem GürsesTacizSosyal Medya
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