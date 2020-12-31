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Halk Ekmek bayiliği ve büfesi nasıl açılır?

Gelir düzeyi asgari ücretin altında olan vatandaşlara kaçırılmaz bir fırsat olan halk ekmek bayiliği hakkında vatandaşlarımız bilgi arayışı içerisinde. Halk ekmek bayiliği için gerekli şart ve koşullar merak konusu. Peki halk ekmek bayiliği nasıl alınır?

31 Aralık 2020 Perşembe 23:06
Halk Ekmek bayiliği ve büfesi nasıl açılır?
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Halk ekmek satış birimleri bayiliğini almak son zamanlarda çok fazla gündeme gelen konular halindedir. Özellikle küçük bölgelerde ve bayiliğin olmadığı yerlerde çok fazla tercih edilmektedir. Halk ekmek büfesi açmak isteyen vatandaşlar bu konuda araştırma yapmaya başladı. Bayilik alabilmek adına gerekli olan şartlar merak konusu haline gelmekte.

 

HALK EKMEK BAYİLİĞİ NASIL ALINIR?

Türk toplumunda yemeğim önemi kadar ekmeğin önemi de bir o kadar yüksektir. Ekmek çok fazla tercih edilmekte olduğundan ekmekçilik sektörü hiçbir zaman bitmeyecektir. Halk ekmek satış bayilerin diğer ekmek fırınlarından ayıran en büyük özelliği %40 daha uygun ücret ile satışa sunulmuş olması. Üretimi yapılan ekmeklerin denetimi sürekli bulunduğu ildeki belediyeler tarafından yapılması da vatandaşa güven veren bir hissiyat yaratmakta.

Halk ekmek bayiliği için SGK dan resmi olarak asgari ücretin altında gelirinizin olduğuna dair belge almanız gerekmektedir. Detaylı bilgi edinmek için en yakın belediye merkezine gidip bilgi edinebilirsiniz.

Halk ekmek bayiliğini açabilecek konumda iseniz ve isteğiniz varsa bu iş kaçınılmaz bir fırsat niteliğinde. Sizden istenilen şartları yerine dinleyip emin olduktan sonra başvuruda bulunmak için gerekli evraklar şu şekilde;

  • Nüfus cüzdanı
  • İkametgah belgesi
  • Gelir belgesi
  • Adli sicil kaydı
  • Vergi belgeleri
  • SGK dan maaş tastik kağıdı (asgari ücretten daha az gelir elde edildiğine dair)

Halk Ekmek Bayiliği Aylık Kazancı Ne Kadar?

Halk Ekmek ülkemizde ucuz ekmek ve un mamullerinin bulunabileceği en önemli noktalardan biri. Halk Ekmek ayrıca bayilik alınabilen bir iş kolu olması nedeniyle yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

Güzel bir dükkan açmak istiyorsanız sizlere Halk Ekmek Bayilik için girişim başlatmanızı tavsiye ediyoruz. Ortalama bir Halk Ekmek Bayiliği’nin kar marjı gerçekten tatmin edici seviyede bulunuyor. Halk Ekmek Bayiliği ne kadar kazandırır sorusuna ise en net cevap, bölgenin gelir durumu ve potansiyel nüfus sayısı olarak gösterilebilir. Eğer ortalama bir gelir durumuna sahip bir ilçede bulunuyorsanız Halk Ekmek Bayiliği’nden aylık 5-6 bin lira kar elde edebiliyorsunuz.

Halk Ekmek Bayiliği Veren Belediyeler

Halk ekmek satışı merkezleri bayiliği ilk olarak İstanbul ilimizde başlatılmış olsa da şimdi birçok belediye tarafından iller de hizmet vermekte. Kar marjı oldukça yüksek olduğundan iki tarafında tercih ettiği bir sektördür.

  • İstanbul halk ekmek
  • Ankara halk ekmek
  • Konya halk ekmek
  • Çorum halk ekmek
  • Antalya halk ekmek
  • İzmir çeşme halk ekmek
  • Eskişehir halk ekmek

Bulundukları belediyeler halk ekmek bayiliği vermektedir.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 23:06
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Anahtar Kelimeler:
Halk EkmekEkmek
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