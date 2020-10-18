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Halil Sezai'nin sırtında bulunan dövmenin anlamı ne, ne anlam taşıyor?

Son günlerin en çok konuşulan ismi Halil Sezai sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklama yaptı. Sezai’nin paylaşımında sırtındaki dövmesi dikkat çekti. Kullanıcılar Halil Sezai’nin sırtında bulunan dövmenin anlamı ne, ne anlam taşıyor araştırmaya başladı.

18 Ekim 2020 Pazar 18:33
Halil Sezai'nin sırtında bulunan dövmenin anlamı ne, ne anlam taşıyor?
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Yaşlı bir adamı dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan şarkıcı Halil Sezai sosyal medya hesabından isyan etti. Ünlü şarkıcı “Bu bir itibar suikastıdır” şeklinde açıklama yaparken, sırtında bulunan Allah yazılı dövmesine dikkat çekerek olaylara kendi açısından da bakmalarını istedi.

Halil Sezai dövmesinin anlamı ne?


Ünlü şarkıcı darp olayıyla ilgili açıklamasında “Her ne kadar böyle bir ispatta bulunmak durumunda kalmayı gururuma yediremesem de, sırtımdaki dövmeyi incelemenizi rica ediyorum. Kurumuş bir ağaçta açmış tek bir yeşil yaprak var. Ne yazıyor üstünde? Sevgiler” ifadelerine yer verdi.

Tuzla’da komşusu yaşlı bir adamı darp ettiği iddiasıyla 13 yıl 10 ay hapsi istenen ünlü şarkıcı konuyla ilgili sosyal medya hesabında “bu bir itibar suikastıdır” açıklamasında bulundu. Ünlü şarkıcı kendisine yüklenenlere adeta isyan ederek olaya kendisi açısından da bakmalarını istedi.



Son Güncelleme: 18.10.2020 18:33
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Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiDövme
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