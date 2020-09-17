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Halil Sezai kimdir? Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında bilgiler

Yaşlı bir adamı darp ettiği videonun basında yer almasının ardından Halil Sezai kimdir araştırılmaya başlandı. Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki bilgileri öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

17 Eylül 2020 Perşembe 19:57
Halil Sezai kimdir? Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında bilgiler
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İncir Reçeli filmiyle ünlenen ve daha sonra albüm çıkaran Halil Sezai Paracıkoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşlı bir adamı darp etmesiyle gündeme gelmişti. 67 yaşındaki Hüseyin Meriç’i öldüresiye döven Halil Sezai, ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Olayın basında büyük yer tutmasından sonra Halil Sezai’nin yaşamı ile ilgili bilgiler ortaya çıktı.

Halil Sezai Paracıkoğlu kimdir?


16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Halil Sezai, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümü mezunudur. 2011 yılında İncir Reçeli filmi ile büyük bir üne kavuşan Halil Sezai, daha sonra 2014 yılında devam filmi olan İncir Reçeli 2’de başrol oynamıştır. Birçok filmde rol alan Halil Sezai, filmin büyük gişe yapmasından sonra kariyerine albüm yaparak devam etti. Paracıkoğlu, 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde ‘’En İyi Çıkış Yapan Sanatçı’’ ödülüne layık görülmüştür.

 



Son Güncelleme: 17.09.2020 19:57
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Anahtar Kelimeler:
Halil SezaiDarpHalil Sezai Paracıkoğluİncir Reçeli
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