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Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Gece geç saatlerde Haliç'te çekici ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sürücüde hayatını kaybetti.

17 Ocak 2021 Pazar 10:51
Haliç'te feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
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2 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci trafik kazası gece geç saatlerde İstanbul Haliç köprüsü üzerinden meydana geldi.

Gelen bilgilere göre köprü üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen çekici, bir anlık dikkatsizlik sonucu yol bakım personelinin yola koyduğu ışıklı levhaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden çekici o anda köprüde bakım onarım çalışması yapan sürücüsünün ise 32 yaşındaki Samet Kaya olduğu kamyona çarptı.Bu esnada ışıklı yön levhasını kontrol etmek için aşağıya inmiş olan Kaya, çekicinin çaprtmasıyla yola savruldu. Çekicinin sürücüsü ise çarpmanın etkisiyle sıkıştı.

Kazayı gören diğer çalışanların aramasıyla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

GENÇ SÜRÜCÜ HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaralanan Samet Kaya'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı fakat genç adam tüm müdahalere rağmen yolda hayatını kaybetti. Ekipler çekici içinde sıkışan diğer sürücünün ise olay yerinde can verdiğini tespit etti.

HASTANEYE GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çekici sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı yerden kaldırıldı ve cenaze morga kaldırıldı.



Son Güncelleme: 17.01.2021 10:51
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Anahtar Kelimeler:
HaliçTrafik Kazası
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