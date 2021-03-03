Halı sahalar açılıyor mu, halı sahaların ne zaman açılacağı belirlendi mi?

Tüm dünyayı etkisi haline alan ve yaşamlarımızı büyük çoğunlukta etkileyen koronavirüs sonucunda ülke çapında sağlımızı korumak adına birçok önlem alınmıştı. Türkiye’de koronavirüs kapsamında getirilen sokağa çıkma yasakları ve kafelerin kapatılması gibi önlemlerin yanı sıra halı sahalar da kapatılmıştı.

Halı sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu?

Çoğu hayran halı sahaların ne zaman açılacağını merak ediyor. Hayranlar uzun bir süredir kapalı olan halı sahalarda oynayabilmek için can atıyor. Koronavirüs vakalarında görülen azalmalar sonucu halı sahaların açılıp açılmayacağı tekrar gündeme geldi. Söylenenlere göre mart ayı içerisinde sokağa çıkma kısıtlamalarına bir değişiklik getirilip yasak saati gece 11’e çekilebilir. Halı sahaların ne zaman açılacağına dair bir bilgi ise henüz paylaşılmamış bulunmakta.