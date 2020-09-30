Halaylı gelin alam merasimine ceza yağdı

Bursa'da gerçekleşen bir gelin alma törenine katılan gelin ve damat tarafı yaşanan korona-virüs salgınına karşı uyulması gereken sosyal mesafe kuralı ve zorunlu maske kullanımını hiçe sayarak, halay çekerek oynadıkları anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Çekilen görüntülerin sosyal medya alanında paylaşılmasının ardından kimlik tespitine başlayan polis, düğün sahiplerine toplamda 6 bin 300 lira ceza uyguladı.

Bursa’da cumartesi günü yasak olmasına karşı gerçekleşen gelin töreninde bir grup erkek tarafı gelinin ailenin evinin bulunduğu mahalleye geldi. Bina önünde toplanan kalabalık grup , davul ve zuna eşliğinde oynadı. Başlayan eğlenceye katılan toplamda15 kişi ise bir süre birbirlerine sarılarak, eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görülen davetlilerin oynayarak halay çektiği anlar cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Çekilen videoların sosyal medyada paylaşılmasıyla sosyal mesafenin sıfır olduğu görüntüler çok tepki gördü.Görüntü ve şikayetler neticesinde Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçti. Ekipler ilk önce , düğün sahiplerini tespit etti.Daha sonra kuralları hiçe sayan ve uymayan gelin ve damat ailelerine 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 6 bin 300 TL ceza yazıldı.