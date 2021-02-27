Halay çekerek para çalan ATM hırsızları yakalanarak gözaltına alındı!

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pandemi döneminde vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın adını kullanarak hediye linki gönderen ve bu sayede kişilerin telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek kişisel bilgilere erişim sağlayan bir çete olduğu tespit edildi. Yükledikleri bu uzaktan erişim sayesinde vatandaşların mobil bankacılık sistemine giriş yaparak mağdurların hesaplarında bulunan varlıklarla birlikte tanımlanan kredileri de çeken kişilerin bu paraları kripto hesaplarına aktararak izlerini kaybettikleri belirlendi.
Çete üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise vatandaşlardan çaldıkları parayı ATM'lerde halay çekerek aldıkları anları gösteren bir video bulundu. Görüntülerde iki şüpheli halay çekerek paraları çalarken diğer arkadaşlarının da o anları cep telefonu ile görüntülediği görüldü.