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Halay çekerek para çalan ATM hırsızları yakalanarak gözaltına alındı!

Cep telefonlarına erişerek kişisel bilgileri alan ve mobil banka hesaplarını bu sayede ele geçiren 8 kişilik çete düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ATM önlerinde halay çekerek parayı almalarına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:10
Halay çekerek para çalan ATM hırsızları yakalanarak gözaltına alındı!
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında pandemi döneminde vatandaşlara Sağlık Bakanlığı'nın adını kullanarak hediye linki gönderen ve bu sayede kişilerin telefonlarına zararlı yazılım yükleyerek kişisel bilgilere erişim sağlayan bir çete olduğu tespit edildi. Yükledikleri bu uzaktan erişim sayesinde vatandaşların mobil bankacılık sistemine giriş yaparak mağdurların hesaplarında bulunan varlıklarla birlikte tanımlanan kredileri de çeken kişilerin bu paraları kripto hesaplarına aktararak izlerini kaybettikleri belirlendi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler 8 kişi oldukları belirlenen çetenin İstanbul ve Ağrı'da yaşadıklarını belirlediler ve geçtiğimiz salı günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiler. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi. Ankara siber suçlarla mücadele müdürlüğüne getirilen şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda ruhsatsız silah ve çok sayıda dijital materyal ile birlikte işledikleri suçlarda kullanılan birçok banka kartı ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ise 8 şüphelinin banka hesap hareketlerinde ise yaklaşık 5 milyon TL para hareketi olduğu belirlendi.

Çete üyelerinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde ise vatandaşlardan çaldıkları parayı ATM'lerde halay çekerek aldıkları anları gösteren bir video bulundu. Görüntülerde iki şüpheli halay çekerek paraları çalarken diğer arkadaşlarının da o anları cep telefonu ile görüntülediği görüldü.

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:10
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Anahtar Kelimeler:
Atm HırsızlarıHalay çeken Hırsızlar
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