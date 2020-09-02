HAKMAR'da Çalışma koşulları ve Saatleri Kaçla Kaç Arasında?

HAKMAR Mağazacılık

HAKMAR alışveriş merkezi 1997 yılında İstanbul Pendik’te kurulmuş olan mağaza kurumudur. Gün geçtikçe büyüyen bir ivmeye sahiptir. Günümüzde şube sayısı 25 olarak bilinmektedir. Personel kadrosunu deneyimli kişilerden oluşturmaktadır. HAKMAR son günler de sektörün de öncü olan firmalar arasında yer almaktadır.

HAKMAR’ın Özellikleri

HAKMAR kendi ürünlerini üreterek mağazalarında satmaktadır.

Satmış olduğu ürünler başka mağazalara göre oldukça uygun ve ucuzdur.

HAKMAR’da çalışmakta olan elemanlar oldukça deneyimli elemanlardır. HAKMAR elemanlar hakkında şikâyet geldiği takdirde çalışanını işten çıkarma yetkisine sahip olmaktadır.

HAKMAR çalışanlarına yıllık izin vermektedir.

HAKMAR’ın özellikle İstanbul ve Kocaeli’nde çokça şubeleri vardır.

Ürünlerini uygun fiyatlar üzerinden vermektedir.

HAKMAR İstanbul’da yer aldığı şubeleri Pendik, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli ve Maltepe’de 22 adet şubesi vardır. Kocaeli’de ise Çayırova ve Darıca ilçelerinde 2 adet şubesi vardır.

HAKMAR Çalışma Şartları

HAKMAR çalışma koşulu kendilerinin belirlemiş olduğu mağazacılık anlayışı ile ilerlemektedir. HAKMAR’da yeni çalışmaya başlayan kişiler başlarda günlük olarak 12 saat çalışma süresini kapsayan şartlar altında çalışmaktadır. Çalışanlar günlük çay ve yemek molaları vermektedir. Verilen molalar 12 saatlik çalışma saatine dahil değildir. Vermiş olduğunuz molayı ne kadar uzatırsanız çıkış saatiniz o kadar geç olmaktadır. Haftalık 1 gün izin verilmektedir. İzin günlerini kullanmayan çalışanlar için yıllık toplam 14+2 gün şeklinde fazladan bir gün izin hakkı tanınır.

Çalışanlar her hafta değişen vardiyalar üzerinden çalışır. İzin alan kişilerin yerine başka bir kişi çalışmak zorundadır vardiya çalışma şekilleri akşam ve sabah olmak üzere uygulanır. Haftalık izin ve vardiyalardan birim şefi sorumludur. Vardiya düzenine uymayan kişi olur ise işten çıkarmaları söz konusudur. HAKMAR’ın çalışma süreleri haftanın 7 günü üzerinden olmaktadır.

HAKMAR Çalışanların Aldıkları Ücret

HAKMAR’da çalışanların ücretleri değişmektedir. HAKMAR perakende üzerinden çalışan bir mağazadır. Buna benzer kurumların hepsinde maaş farklılıkları olmaktadır. HAKMAR bünyesinde çalışmakta olan kasap ve manavlar hariç diğer çalışanlar yani kasiyer ve reyon personeli gibi elemanlar asgari ücret almaktadırlar. Tezgahtar olarak çalışan maaşları ise çalışmış olduğu yıl ve iş tecrübesine göre asgari ücret göz önüne alınarak % 50’nin üzerine çıkması söz konusu olabilir.

Yapılan ödeme ise sadece maaş ile sınırlı değildir. HAKMAR bünyesinde çalışmakta olan personellerine yemekleri ücretsiz olarak vermektedir. Bunun dışında yapmış oldukları satışlardan da prim almaktadırlar. Çalışmakta olan personeller satışlarından fazla kabiliyetli olduklarında aldıkları ücretlerde aylık olarak artış göreceklerdir.