Hakmar Online alışveriş nedir, nasıl indirilir? Hakmar Online alışveriş indirme ve alışveriş yapma

1997 yılında İstanbul’un Pendik ilçesinde hizmet vermeye başlayan Hakmar Alışveriş Merkezleri zincirlerine bir yenisi daha eklendi. Ancak bu kez online alışveriş sitesi olarak. Koronavirüs sürecinde vatandaşlara online alışveriş sistemi hizmeti veren Hakmar Express vatandaşların tüm ihtiyacını bir tıkla kapılarına getiriyor.

Hakmar Express Sipariş ve Teslimat Fiyat Politikası Nedir?

Satın almak istediğiniz ürünleri Sepete Ekle butonuna basarak sepete eklemeniz gerekir. Dilerseniz Sepetim linkine tıklayarak sepetinizdeki ürünleri görüntüleyebilirsiniz. Sepetinizdeki ürünlerin miktarlarını ürünlerin yanındaki ( - ) ve ( + ) butonlarına basarak güncelleyebilir, dilerseniz herhangi bir ürünü sepetinizden çıkarabilirsiniz. Sipariş vereceğiniz ürünler tamamlanınca Alışverişi Tamamla butonuna basarak siparişi tamamlama adımına geçebilirsiniz. Bu aşamada dilerseniz üye olabilir, dilerseniz üye olmadan da alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Bir sonraki adımda fatura ve teslimat bilgilerinizi girmeniz istenecektir. Bu bölümde verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olması teslimat ve iade, iptal durumlarında size ulaşmamız açısından önemlidir. Verilen bilgilerin doğru ve güncel olmamasından kaynaklı sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Bu bilgileri girdikten sonra Ödeme İşlemleri butonuna bastığınız zaman ödeme adımına geçeceksiniz ve tarafınızdan ödeme bilgilerini girmeniz istenecektir. Her 150 tl alışveriş için sipariş ettiğiniz ürünler 15 desinin (Kargo işlemlerinde hacimsel ağırlık) altında olması şartıyla kargo ücretsiz olacaktır.

Hakmar Express Ödeme Yöntemleri

Siparişinizi tamamlarken ödeme adımına geldiğinizde dört farklı ödeme yönteminden birini seçebilirsiniz. Online satışlarımızda kapıdan ödeme, taksitli satış seçeneklerimiz (bankanız tarafından tanınan taksit imkanı hariç) bulunmamaktadır. Online satışlarımızdaki ödeme seçenekleriniz: - Kredi Kartı / Banka Kartı - Garanti Pay - BKM Express Kredi kartı/Banka kartı, Garanti Pay ya da BKM Express ile verdiğiniz siparişleriniz hemen onaylanır. Ödeme bilgilerini tamamlamanızın ardından siparişiniz tamamlanır.

Hakmar Express’ten Aldığım Bir Ürünü Nasıl İade Edebilirim?

Satın aldığınız bir ürünü iade etmek isterseniz Yurtiçi Kargo ile ücretsiz iade edebilirsiniz. Detaylı bilgi için İptal ve İade Koşulları için https://www.hakmarexpress.com.tr/ ziyaret ediniz. Hakmar Express Siparişlerinin Kargoya Veriliş Süresi Hafta içi 17.00'den önce onaylanan siparişler aynı gün kargolanır. Hafta içi 17.00'den sonra onaylanan siparişler ertesi iş günü kargolanır. Hafta sonu ve tatil günlerinde verilen siparişler bir sonraki iş günü kargolanır. Kargo Takibi Siparişiniz tamamlandıktan sonra sistem size bir referans numarası verecektir. Siparişlerim sayfasından Siparişiniz ile ilgili durumu görüntüleyebilirsiniz. . Kargonuzun takip numarası sisteme girildikten sonra size de SMS ile kargo takip numarası bildirilir. Aynı zamanda Siparişlerim sayfasından da kargonuzun takibini gerçekleştirebilirsiniz.