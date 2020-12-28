Hakkari'de yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 5 kişininde yaralandığı feci trafik kazası haberi Hakkari Yüksekova'da geldi.
Kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi henüz belli olayan yük taşıyan TIR ile yolcu taşıyan yolcu minibüsü bir anlik dikkatsizlikleri sonucu çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve jandarma ekiplerine bildirdi.
4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüken, jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 28.12.2020 10:09