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Hakkari'de yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Hakkari Yüksekova'da sabah saatlerinde yolcu minibüsü ve Tır'ın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi can verirken, 5 kişide yaralandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 10:09
Hakkari'de yolcu minibüsü ile TIR çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
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İlk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 5 kişininde yaralandığı feci trafik kazası haberi Hakkari Yüksekova'da geldi.

Kar yağışının etkili olduğu sabah saatlerinde Yüksekova-Van karayolu üzerinde seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi henüz belli olayan yük taşıyan TIR ile yolcu taşıyan yolcu minibüsü bir anlik dikkatsizlikleri sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık personeline ve jandarma ekiplerine bildirdi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kısa süre içinde kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede 4 kişinin olay yerinde can verdiğini,  5 kişinin ise yaralandığını tespit etti. Yaralı vatandaşlar itfaiyenin de desteği ile araçların içinden çıkarılıp, yapılan ilk müdahaleden sonra çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüken, jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 10:09
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Anahtar Kelimeler:
HakkariTrafik KazasıYükseova Trafik Kazası
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