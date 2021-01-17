Hakkari'de yaşayan 8 yaşındaki Yusuf Eymen, matematikte dünya şampiyonu oldu

Hakkari Şehit Selahattin İlkokulu 2. sınıf öğrencisi matematik dahisi Yusuf Eymen Velieceoğlu, katıldığı yarışmada dünya şampiyonu ünvanını aldı. Henüz 8 yaşında olan ve okumayı çok sevdiğini söyleyen Yusuf Eymen, Kanada'da yapılan bir matematik yarışmasında 2 bin 557 öğrenciyi geride bırakarak birinci oldu.

Kanada'da düzenlenen ve tüm ülkelerden başvuruları kabul edildiği 'Uluslararası Caribou Matematik Yarışması' na katıldı ve tüm soruları doğru yanıtlayarak 2 bin 557 öğrenci içinden birinci çıkarak dünya şampiyon oldu. Tüm Türkiye'nin hayranlığını toplayan ve aynı zamanda Hakkari'nin de gururu olan Yusuf Eymen'in bu büyük başarısı ve üstün zekası ile herkesin takdirini topladı.

Okumayı erken yaşta öğrendiğini ve çok sevdiğini söyleyen Yusuf Eymen, her gün kitap okuduğunu ve günün belli saatlerinde soru çözdüğünü belirterek ödevlerini de hiç aksatmadığını anlattı. Düzenli ders çalışmasının kendisini başarıya götürdüğünü söyleyen minik Eymen, sosyal alanlarda da çok aktif olduğunu belirtti.

Yusuf Eymen'in bu başarısından dolayı .ok mutlu olduğunu söyleyen astsubay baba Orhan Velieceoğlu ise şark görevi için 4 yıl önce Hakkari'ye geldiklerini belirterek, eşinin de polis olduğunu ve çocuklarını gönderdikleri okuldan da oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "Buranın insanları gerçekten çok iyi. Öğretmenlerimizi de seviyoruz. Gururluyuz" diye konuştu.