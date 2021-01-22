Hakkari'de işçiler bellerine ip bağlayarak çatılardaki karları temizliyor

Hakkari’de etkili olan kar yağışı evlerin çatılarında kar kütlelerinin birikmesine yol açtı. Çatılarda biriken kar kütlelerini temizlemeyi birçok kişi iş haline getirdi.
Bölgede akşam saatlerinde hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken akşamda çalışmaya devam eden Hekim Demir ve arkadaşları -20 dereceye rağmen çatılardaki karları temizleye devam ediyor. Yüksekova ilçesinde yaşayan Hekim Demir, ilçede son günlerde kar yağışının fazla olduğunu ve bu durumu fırsata çevirerek hem eğlendiklerini hem de çalıştıklarını sözlerine ekledi.
Son Güncelleme: 22.01.2021 23:08