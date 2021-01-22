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Hakkari'de işçiler bellerine ip bağlayarak çatılardaki karları temizliyor

Hakkari’de çatılarda biriken kar kütlelere ekmek kapısı oldu. Çatılardaki kar kütlesini temizleyen işçiler -20 dereceye aldırmadan kar temizliğine devam etti.

22 Ocak 2021 Cuma 23:08
Hakkari'de işçiler bellerine ip bağlayarak çatılardaki karları temizliyor
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Hakkari’de etkili olan kar yağışı evlerin çatılarında kar kütlelerinin birikmesine yol açtı. Çatılarda biriken kar kütlelerini temizlemeyi birçok kişi iş haline getirdi.

100 TL karşılığında çatılardaki karları temizleyen kişilerin kaymamaları için bellerine ip bağladıkları görüldü. Kar temizliği yapan kişilerden biri olan 28 yaşındaki Hekim Demir, ekmeklerinin ipin ucunda olduğunu, kar yağışına sevindiklerini ve bu iş sayesinde evlerine ekmek götürdüklerini söyledi.

Bölgede akşam saatlerinde hava sıcaklığı -20 dereceye kadar düşerken akşamda çalışmaya devam eden Hekim Demir ve arkadaşları -20 dereceye rağmen çatılardaki karları temizleye devam ediyor. Yüksekova ilçesinde yaşayan Hekim Demir, ilçede son günlerde kar yağışının fazla olduğunu ve bu durumu fırsata çevirerek hem eğlendiklerini hem de çalıştıklarını sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 22.01.2021 23:08
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Anahtar Kelimeler:
HakkariKarçatı
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