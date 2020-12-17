Hakkari'de evin her yerinden çıkan yılanlar ailenin kabusu oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bataklı köyünde bir aile yılanların istilasına uğradı ve evlerini terk etmek zorunda kaldı. Tavanlardan bile yılanların sarktığı evde kabus dolu günler yaşayan aileye köylüler yardım etti ve başka bir eve yerleştirildi.

İlçeye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta buluna Bataklı köyünde, tek katlı toprak bir evde yaşayan 6 kişilik Ateş ailesi Mayısıs ayında evlerinden yılanların çıkmasıyla birlikte zor zamanlar geçirdi. MS hastası olan ve hastalığından dolayı yürüme zorluğu yaşayan Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları neredeyse 1 metreden büyük olan yılanların korkusundan Mayısıs ayının ortalarında evlerini terk ederek bir yakınlarının yanına geçici olarak yerleştiler.

Havaların soğumasıyla yılanların gittiğini sanan aile tekrar evlerine geri döndüler fakat yılanların her an geri gelmesinden korkan aile evin giriş bölümündeki tek camlı odada yaşamaya başladılar.

Ailenin zor bir hayat yaşadığını gören akrabaları ve komşuları Ateş ailesine birlik oldular ve yeni bir ev inşa ettiler. Kısa sürede tamamlanan eve geçen Ateş ailesi korkusuzca yeni evlerinde hayatlarına devam etmeye başladılar. Yardımları sayesinde ailece rahat bir nefes aldıklarını söyleyen evin reisi Davut Ateş, akrabalarına ve komşularına teşekkür ederek, "Havalar ısındığında evi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine bile yuva yaptıklarını gördük. Biz de evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırsever komşuları ve akrabalarımın yaptıkları yardımlarla evimizin yanındaki boş arsaya yeni bir ev yapıldı. Yeni evimize taşınınca en çok çocuklarım sevindi. İlk kez huzurla uyuyacağız." diye konuştu.