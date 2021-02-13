Hakkari’de dağ keçileri helikopter aracılığıyla beslendi

Hakkari kısımlarında yoğun şekilde görünen kar nedeniyle dağ keçileri yiyecek bulamaz hale geldi. Bir operasyona çıkmak üzere olan Mehmetçikler dağ keçilerinin aç olduğunun farkına vardılar. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne olayı bildirerek dağ keçilerini kurtarmak adına çalışmalar yürütmeye başladılar.

Mehmetçikler, birçok yemi helikopterlerine depolayıp, dağ keçilerinin bulundukları yerlerde gezerek helikopterden yemler fırlattılar. Bu sayede uzun süredir açlıkla mücadele eden dağ keçilerinin hayatları kurtarılmış oldu. Mehmetçikler, hayvanlara göstermemiz gereken sevgi ve saygı için de bir önek oluşturmuş oldu.