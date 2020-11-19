Hakkari'de 1 terörist teslim oldu

Bakanlık tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan ikna çalışmaları sonucunda 1 PKK terör örgüt üyesi Hakkâri’de teslim olmaya karar verdi. Hakkari’de terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda PKK terör örgüt üyesi kişilere karşı yapılan ikna çalışmalarında bir kişi daha teslim oldu.

Örgüt üyesinin 16 sene önce örgüte dahil olduğu Irak’ta yürütülen faaliyetlere katıldığı belirlendi. 1 örgüt üyesinin daha teslim olmasıyla birlikte bu sene ikna yoluyla terör örgütünden ayrılan 204 kişi olduğu açıklandı.