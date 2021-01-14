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Hakkari askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Hakkari'de kaç tane askerlik şubesi var? Hakkari Askerlik Şubeleri İletişim bilgileri neler? Hakkari Askerlik Şubeleri adres bilgileri neler? Hakkari Askerlik Şubeleri faks bilgileri neler? Vatandaşlar Hakkari'de kaç tane askerlik şubesi olduğunu ve bu askerlik şubelerinin iletişim bilgilerini araştırıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:07
Hakkari askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Hakkari Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri

Vatandaşlar Hakkari’de bulunan Askerlik Şubelerinin iletişim bilgilerini merakla araştırıyor.

HAKKARİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bulak Mah. Fidan Hanım Cad. NO:86 HAKKARİ

Telefon: 0 438 211 60 11

Faks: 0 438 211 30 12 

Mail: hakkari_as_sb@msb.gov.tr

ÇUKURCA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Bulak Mah. Fidan Hanım Cad. NO:86 HAKKARİ

Telefon: 0 438 211 60 11

Faks: 0 438 211 30 12 

Mail: hakkari_as_sb@msb.gov.tr

ŞEMDİNLİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İpek Mah. İpekyolu Cad. NO:142   Yüksekova/HAKKARİ

Telefon: 0 438 351 40 22 

Faks: 0 438 351 55 48

Mail: yuksekova_as_sb@msb.gov.tr

YÜKSEKOVA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: İpek Mah. İpekyolu Cad. NO:142   Yüksekova/HAKKARİ

Telefon: 0 438 351 40 22 

Faks: 0 438 351 55 48

Mail: yuksekova_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:07
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