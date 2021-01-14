Hakkari askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Hakkari Askerlik Şubeleri İletişim Bilgileri
Vatandaşlar Hakkari’de bulunan Askerlik Şubelerinin iletişim bilgilerini merakla araştırıyor.
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HAKKARİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adres: Bulak Mah. Fidan Hanım Cad. NO:86 HAKKARİ
Telefon: 0 438 211 60 11
Faks: 0 438 211 30 12
Mail: hakkari_as_sb@msb.gov.tr
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ÇUKURCA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adres: Bulak Mah. Fidan Hanım Cad. NO:86 HAKKARİ
Telefon: 0 438 211 60 11
Faks: 0 438 211 30 12
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ŞEMDİNLİ ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adres: İpek Mah. İpekyolu Cad. NO:142 Yüksekova/HAKKARİ
Telefon: 0 438 351 40 22
Faks: 0 438 351 55 48
Mail: yuksekova_as_sb@msb.gov.tr
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YÜKSEKOVA ASKERLİK ŞUBESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
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Adres: İpek Mah. İpekyolu Cad. NO:142 Yüksekova/HAKKARİ
Telefon: 0 438 351 40 22
Faks: 0 438 351 55 48
Mail: yuksekova_as_sb@msb.gov.tr