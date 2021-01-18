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Hakkari askere kaç gönderiyor? 2021 Hakkari merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Hakkari iline bağlı bulunan 2001 doğumlu kişilerin merak ettiği bir konuda askere hangi tarihlerde ve kaç tertip olarak alınacakları oldu. Bu konu hakkında ki tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

18 Ocak 2021 Pazartesi 15:50
Hakkari askere kaç gönderiyor? 2021 Hakkari merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Hakkari iline bağlı 2001 doğumlu kişilerin merak ettiği bir konuda askere kaç tertip olarak gidecekleri ve hangi ayda celp alacakları oldu. Bu konu hakkında Milli Savunma Bakanlığınca bir açıklama yapıldı.

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde bağlı bulunanlar 4 tertip, diğer ilçelere bağlı bulunanlar ise 1 tertip olarak askere alınacaklar.

HAKKARİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ

Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri Şubat celbi olacak.

Hakkari merkez ve Çukurca ilçesinde ise Kasım ayı celbi olacak.



Son Güncelleme: 18.01.2021 15:50
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AskerlikCelpHakkari
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