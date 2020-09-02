Hakim olma şartları nelerdir? 2020 hakim maaşları

Hukuk Fakültesi mezunu olan birçok kişi hakim olma hayali ile bu yola çıkmaktadır. Mezun olan kişiler Bakanlık tarafından belirlenen sınavlarda başarı göstermeleri halinde hakim olma hakkı kazanırlar. Hakim olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hakim nedir?

Hakim nasıl olunur? Şartları nelerdir?

Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.

Mezun kişilerin stajlarını tamamlamış olması gerekir.

Hakimlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.

Sınavda başarılı olan kişiler sözlü mülakata girer.

Mülakatta başarılı olan kişileri arşiv araştırması yapılır.

Başarılı bulunan kişiler sağlık muayenesinden geçer.

Hakim maaşı ne kadar 2020?

Hakim, ülkede olan bir olayın yasalara göre değerlendirilmesini yapan ve bu değerlendirmeye göre bir karar veren kişidir. Hakim olmak için kişilerin Hukuk Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Mezun olan kişiler Bakanlık tarafından oluşturulan sınavlara girerek başarılı olmaları halinde hakim olma hakkı kazanır.

Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Temmuz 2020 Net Maaş

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