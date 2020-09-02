Hakim olma şartları nelerdir? 2020 hakim maaşları

Hukuk Fakültesi mezunu olan birçok kişi hakim olma hayali ile bu yola çıkmaktadır. Mezun olan kişiler Bakanlık tarafından belirlenen sınavlarda başarı göstermeleri halinde hakim olma hakkı kazanırlar. Hakim olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.
Hakim nedir?
Hakim nasıl olunur? Şartları nelerdir?
- Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
- Mezun kişilerin stajlarını tamamlamış olması gerekir.
- Hakimlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
- Sınavda başarılı olan kişiler sözlü mülakata girer.
- Mülakatta başarılı olan kişileri arşiv araştırması yapılır.
- Başarılı bulunan kişiler sağlık muayenesinden geçer.
Hakim maaşı ne kadar 2020?
Unvan D/K Hizmet Yılı 15 Temmuz 2020 Net Maaş
Vergi Oranı %15 Vergi Oranı %20
- *1. derecedeki hâkim ve savcı 1/1 15 12.595 TL 12.279 TL
- *2. derecedeki hâkim ve savcı 2/1 13 12.214 TL 11.911 TL
- *3. derecedeki hâkim ve savcı 3/1 11 11.802 TL 11.512 TL
- *4. derecedeki hâkim ve savcı 4/1 9 11.439 TL 11.161 TL
- *5. derecedeki hâkim ve savcı 5/1 7 11.065 TL 10.798 TL
- *6. derecedeki hâkim ve savcı 6/1 5 10.699 TL 10.445 TL
- *7. derecedeki hâkim ve savcı 7/1 3 10.325 TL 10.082 TL
- *8. derecedeki hâkim ve savcı 8/1 2 9.951 TL 9.720 TL
- *Hakim/savcı adayı 9/1 0 6.952 TL 6.844 TL
Son Güncelleme: 02.09.2020 17:58