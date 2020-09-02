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Hakim olma şartları nelerdir? 2020 hakim maaşları

Hakim olmak isteyen insanların en çok araştırdığı şey hakim olmanın adımlarıdır. Kişiler hakim olmak için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Şartları yerine getirip başarılı olan kişiler hakim olmaya hak kazanır. Her yıl düzenli olarak zamlanan hakim maaşları açıklanmıştır.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:58
Hakim olma şartları nelerdir? 2020 hakim maaşları
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Hukuk Fakültesi mezunu olan birçok kişi hakim olma hayali ile bu yola çıkmaktadır. Mezun olan kişiler Bakanlık tarafından belirlenen sınavlarda başarı göstermeleri halinde hakim olma hakkı kazanırlar. Hakim olmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Hakim nedir?


Hakim, ülkede olan bir olayın yasalara göre değerlendirilmesini yapan ve bu değerlendirmeye göre bir karar veren kişidir. Hakim olmak için kişilerin Hukuk Fakültesi mezunu olmaları gerekmektedir. Mezun olan kişiler Bakanlık tarafından oluşturulan sınavlara girerek başarılı olmaları halinde hakim olma hakkı kazanır.

Hakim nasıl olunur? Şartları nelerdir?

  • Hukuk Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir.
  • Mezun kişilerin stajlarını tamamlamış olması gerekir.
  • Hakimlik sınavına girip başarılı olmak gerekir.
  • Sınavda başarılı olan kişiler sözlü mülakata girer.
  • Mülakatta başarılı olan kişileri arşiv araştırması yapılır.
  • Başarılı bulunan kişiler sağlık muayenesinden geçer.

Hakim maaşı ne kadar 2020?

Unvan   D/K        Hizmet Yılı                                            15 Temmuz 2020 Net Maaş

         Vergi Oranı %15             Vergi Oranı %20

  • *1. derecedeki hâkim ve savcı   1/1         15          12.595 TL                          12.279 TL
  • *2. derecedeki hâkim ve savcı   2/1         13          12.214 TL                          11.911 TL
  • *3. derecedeki hâkim ve savcı   3/1         11          11.802 TL                          11.512 TL
  • *4. derecedeki hâkim ve savcı   4/1         9             11.439 TL                          11.161 TL
  • *5. derecedeki hâkim ve savcı   5/1         7             11.065 TL                          10.798 TL
  • *6. derecedeki hâkim ve savcı   6/1         5             10.699 TL                          10.445 TL
  • *7. derecedeki hâkim ve savcı   7/1         3             10.325 TL                          10.082 TL
  • *8. derecedeki hâkim ve savcı   8/1         2             9.951 TL                             9.720 TL
  • *Hakim/savcı adayı                       9/1         0             6.952 TL                             6.844 TL


Son Güncelleme: 02.09.2020 17:58
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Anahtar Kelimeler:
HakimHakim Maaşları 2020
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