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Hak-İş/ Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi!

Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası tarafından yaklaşmakta olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Bu çerçevede Hak-İş/Hizmet-İş tarafından Kadınlar Günü adı altında “Kadın Emeği Buluşması” yapıldı. İşte detaylar...

06 Mart 2021 Cumartesi 16:00
Hak-İş/ Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlik düzenlendi!
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Ankara’da Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Kadın Emeği Buluşması” düzenlendi

 

“Sendikacı Kadınlardan, Sendikacı ‘Lider’ Kadınlara” adı altında düzenlenen program içinde konuşma yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 8 Mart tarihinde gerçekleştirileceğimiz bu etkinliğin; birtakım sorunlar ile Hak-İş’in de etkinliğinin bulunduğundan dolayı bu etkinliği 6 Mart tarihinde yapmaya karar verdik. Tabii sokağa çıkma yasağı kalmasaydı yine işimiz biraz zor olabilirdi. Lakin bütün bunların üstesinden gelerek bugün bu salon içerisinde sendikamızın Ankara’da bulunan kadın komitesi başkanları, genel merkez kadın komitemiz, yönetim kurulu, sendikaların başkanlarıyla, diğer sendikalarımızda yer alan kadın komitesinin başkanları ile; bu bir araya geliş ile yalnızca Türkiye’ye yönelik değil bütün dünyaya yönelik bir mesaj vermek içindir. Bu mesajı iletirken toplantımızın açılışını Kuran-ı Kerim ile başlamamız, İstiklal marşımız ve sonradan edeceğimiz dualarımızla, kadın komitemizin başkanının, Hak-İş başkanının vermekte olduğu mesajlarla, özünde tüm bu fotoğraflara bakıldığında farklı bir sendika mücadelesini, farklı bir kadın olgusunu hep bir arada içinde bulunduğunuz bu hayata geçirmek için herkesin el ele verdiğini, beraber çabaladığını görüyorum.” Şeklinde konuşmada bulundu.

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 16:00
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