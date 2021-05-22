Haftasonu Üsküdar Sahili'nde yoğunluk

Haftasonu uygulanan kısıtlama nedeniyle İ İstanbul’da sakin bir gün yaşandı. Büyük bölümünün sessiz olduğu İstanbul İlçelerinin büyük bölümünde sessizlik hakim olurken, Üsküdar Sahili ve Kız Kulesi manzarası turistlere kaldı.

TURİSTLER YÜRÜYÜŞ YAPARAK GÜNEŞLİ BİR HAVANIN TADINI ÇIKARDI

Güneşli havanın tadını çıkaran Turistler sahildeki banklara oturarak Kız Kulesi ve boğazın keyfini sürdü. Turistlerin kimi fotoğraf çektirirken kimisi yürüyüş yaptı. Polis ekipleri denetimlerini eksik etmezken, ekipler turistleri sosyal mesafe ve maske konusunda uyararak belge kontrolü yaptı. Öte yandan yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

