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Haftalık burç yorumları 29 Mart – 4 Nisan 2021

Astroloji dünyasını yakından takip edenler için haftalık burç yorumlarını siz değerli okuyucularımız için haberimizde yer veriyoruz. Akrep, balık, aslan, yay, terazi, kova, oğlak, başak, yengeç, boğa, koç... gibi burçların haftalık burç yorumlarını size getiriyoruz.

29 Mart 2021 Pazartesi 14:13
Haftalık burç yorumları 29 Mart – 4 Nisan 2021
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Haftalık burç yorumlarıyla karşınızdayız. Birbirinden manidar burçlarla, anlamlarını neler olacağını, sağlık durumlarının nasıl olacağını, aşk gelişmeleri, ekonomi atılımları gibi çeşitli durumlardan yıldızlardan haberleri sizler için veriyoruz.

KOÇ BURCU: 

Koç'lar, haftaya zedelendiğiniz durumları onarmak ile başlayabilirsiniz. Meditasyon yaparak rahatlayabilirsiniz. İkili görüşmeler, ortaklıklar alanında yapacağınız planlar sizi daha kuvvetli hissettirir. Kariyer alanında iyi gelişmeler olacağı yönünde haberler var. Kendinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz anlar gelecek. 19 Nisan'a dek biraz gergin günler geçirebilirsiniz. Kuralları biraz esneteceğiniz anlamına gelir.

BOĞA BURCU:

Boğa'lar, haftanın başında iyi olmadıkları konuda kendilerini geliştireceklerdir. Çevrenizden en büyük desteği göreceksiniz. Maddi katkılar sağlayabilirsiniz. Hayal dünyasına dalmanın bir yararı olmayacaktır. İş ortamındaki saklı anlaşmalar konusuna dikkat et. Baş başa olacağın hedefler ve yenilikleri düşünerek hareket et. Uzaklarla bağlantılarınızı genişletmeniz gerekebilir. 

İKİZLER BURCU: 

İkizler, hafta başında geleceğe yönelik girişimlerinizde beceriksiz olacağınız konuları giderecek. Özgüven problemleri yaşayarak çatışma içine girebilirsiniz. Özgün dokunuşlarınızla hayatınıza yön verebilirsiniz. Yaratıcı yanınız gelişecektir. Bu hafta bunlara dikkat edin. Yatırım konusunda tedbirli olmanızda fayda var. Kariyerinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Gereksiz yere israflardan kaçınmalısınız. 

YENGEÇ BURCU:

Yengeç'ler, haftaya bazı konularda yetenekli olmalarıyla kendini geliştirecektir.Başka alemlerle ilgilenip kendinizi o çerçevede geliştirebilirsiniz. İş bağlantılarınız gündeme gelecek.Tasarruf ve yatırım amaçlı çalışmalarınız olacaktır. Ocak'tan bu yanayeni gelişmeler hayatınızda yaşanacaktır. Otorite hakkında gelişmeler olacaktır. İşiniz ile ilgili stratejik gelişmelere gidebilirsiniz. Analizleriniz ön plana çıkacak. Oğlak burcundaki Son Dördün, üzerinizdeki ağırlıklardan kurtulacağınız anlamına gelir. 

ASLAN BURCU:

Aslan'lar, hafta'ya her zamanki gibi egosal tavırları arasında başlayacaklardır. Liderlik ve zeka yönünden gelişmeleriniz size birçok yol açacaktır. Gelen yeni yeniliklerle birlikte güzel zamanlar peşinizde olacaktır. Yurt dışı iş bağlantılarınızda güçlü duruşunuz size altenatiflikler getirecektir. Her zaman şans sizden yana olacağı günlere doğru gidiyorsunuz.

BAŞAK BURCU:

Başak'lar, hafta'ya ekonomik olark döngüsellerle başlayacaksınız. İkili ilişkilerde dikkat etmeniz gereken şey ekonomi yönüne iyi bakın. Ocak ayından beri bu gelişmeler sizin için olumlu seyirde ilerleyecektir. İş ortaklarınıza dikkat edin. Finansal anlamda sert çıkışlardan uzak durun. başkalarına danışarak iş yapmaya çalışın. Sizi yoracak ve ayakl bağı olacak işlerden uzak duracaksınız. 

TERAZİ BURCU:

Terazi'ler, hafta'ya çevrenizle alakalı olacak gelişmelerle ya da partnerinizle yaşayacağınız anlardan kaynaklı gelişmeler olabilir. İş rutinleriniz veya günlük hayatınızdaki projelerinize odaklanın. Kendinizi iyi hissetmek için işler yapabilirsiniz. Yapacağınız işler konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Yenilikler size gelecektir. İkili görüşmeler artacaktır. Sizi yoracak işlere veda edeceksiniz.

AKREP BURCU:

Akrep'ler, hafta'ya çalışma hayatınızdaki yeniliklerle ileryeceğiniz bir ana denk geleceksiniz. Liderlik vasfında kendinizi iyi hissedebilirsiniz. Aileniz, yuvanız, arkadaş çevreniz ve iş arkadaşlarınıza karşı biraz daha nazik olabilirsiniz. Yaşadığınız stresli hayatın bir getirisi olan bu durumlar herkesin başına gelebilir bunu unutmamalısınız. Bundan kaçmanın en iyi yolu kendinizi dinlemek olacaktır. 

YAY BURCU:

Yay'lar, hafta başında olacaklarla aşk hayatınız, aile durumlarınız sizin yüzünüzü güldürecektir. Eğitim, iletişim, aşk hayatınızdaki gelişmeler sizinle olacaktır. Hedefe giden yol, bunlardan geçiyor. Hafta sonu Merkür'ün Koç burcuna geçmesi ile birlikte çocuklarla aranız sağlam bir zemin üzerine oturacaktır. Ailenize daha fazla zaman ayırmanız gerecektir. 

OĞLAK BURCU:

Oğlak'lar, hafta'nın ilerleyen zamanlarında iş yükünüz artacaktır. Bunun üzerine dinlenmek isteyebilirsiniz. Maddi alanda yatırımlarınız sizi dikkate sürükleyebilir.  Üzerinizdeki baskı giderek azalır. Hafta sonu, Merkür'ün Koç burcuna geçmesi ile birlikte, ev, aile ve yuva konularına daha fazla odaklanabilirsiniz. Taşınmayı düşünebilir, misafir davet edebilir veya bir yerler misafir oalbilirsiniz. Bu konuda detaylı düşünme süreçlerine girmeniz ön plana çıkıyor. 

KOVA BURCU:

Kova'lar, hafta başında yaşanacak olan Güneş ve Chiron kavuşumu, kendinizi yetersiz gördüğünüz anlarda ilerleyebilirsiniz. Maddi konuada ki başarınız sizi daha da olumlu etkileyecektir. Hafta sonu, Merkür'ün Koç burcuna geçmesiyle, yakın çevreniz ile olan iletişimimiz artabilir. Kırıcı olmamaya dikkat etmelisiniz. Oğlak burcundaki Son Dördün ise günlük rutininizde sizi işgal eden durumlarla zaman geçireceksiniz.

BALIK BURCU:

Balık'lar, hafta başında duygusallığınız hemen öne çıkacaktır. Birçok gelişme sizi bekleyecektir. Aile, aşk, arkadaş etrafınızla ilgili gelişmeler olacaktır. Bunlar sizi biraz üzmeye çalışacaktır. Kendize gelerek bu konuda yatırım yapmaya başlayın. Üzülmemek için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza inanıyoruz. Güzel gelişmeler sizi bulacak. 



Son Güncelleme: 29.03.2021 14:13
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